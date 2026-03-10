Målfest när Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF krossade BIK Karlskoga J18 på bortaplan

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF vann med 9–3 mot BIK Karlskoga J18

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s femte seger på de senaste sex matcherna

Noah Fromell tremålsskytt för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF hade inga problem borta mot BIK Karlskoga J18 i U18 division 1 västra C vår och vann med utklassningssiffrorna 9–3 (3–0, 3–2, 3–1).

Segern var Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF:s femte på de senaste sex matcherna.

Oskar Skoglund blev matchvinnare

I första perioden var det Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF som var starkast. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 10.33 genom Hampus Karlsson och gick upp till 2–8 innan BIK Karlskoga J18 svarade.

Segern skrevs till slut till 3–9 för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF.

Elliot Krantz gjorde två mål för Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF och ett assist, Hampus Karlsson stod för tre poäng, varav ett mål och Noah Fromell gjorde tre mål.

U18 division 1 västra C vår är nu färdigspelad. BIK Karlskoga J18 slutar på sjunde plats och Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF på andra plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

BIK Karlskoga J18–Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF 3–9 (0–3, 2–3, 1–3)

U18 division 1 västra C vår, Nobelhallen

Första perioden: 0–1 (3.05) Noah Fromell (Elis Hallström, Levis Malm), 0–2 (14.03) Noah Fromell (Hampus Karlsson), 0–3 (17.38) Noah Fromell (Hampus Karlsson).

Andra perioden: 0–4 (21.45) Oskar Skoglund (Elliot Krantz, Douglas Trostek), 0–5 (23.50) Wilmer Axnér, 0–6 (26.44) Wilmer Axnér (Elis Hallström, Levis Malm), 1–6 (27.12) Rasmus Lundgren (Theo Torege), 2–6 (38.20) Rasmus Lundgren (Joel Bervenståhl).

Tredje perioden: 2–7 (50.33) Hampus Karlsson, 2–8 (51.05) Elliot Krantz (Vilgot Öfverström, Alexander Skarp), 3–8 (52.24) Adam Segelström (Axel Karlsson), 3–9 (57.42) Elliot Krantz.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga J18: 1-0-4

Guldsmedshytte SK/Lindlövens IF: 4-0-1