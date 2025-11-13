Målfest när Gävle krossade Bollnäs/Alfta U18 på bortaplan

Seger för Gävle med 9–2 mot Bollnäs/Alfta U18

Gävles fjärde seger på de senaste fem matcherna

Erik Eriksson fyramålsskytt för Gävle

Gävle hade inga problem borta mot Bollnäs/Alfta U18 i U18 Div 1 västra A herr och vann med utklassningssiffrorna 9–2 (3–1, 4–1, 2–0).

Det blev ett riktigt målfyrverkeri för Gävles Erik Eriksson, som stod för hela fyra mål i matchen.

Segern var Gävles fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde bortasegern i rad.

Vilmer Karlsson bakom Gävles seger

Gävle var vassast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–4 och ställningen efter två perioder var 2–7.

Gävle fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–2. Målen i sista perioden gjordes av Erik Eriksson, som gjorde två mål.

Gävle ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Bollnäs/Alfta U18 är på sjätte plats.

Lagens första möte för säsongen vann Gävle GIK med 3–0.

Nästa motstånd för Bollnäs/Alfta U18 är Sandviken. Lagen möts söndag 16 november 12.00 i Arena Jernvallen. Gävle tar sig an Huge/Skutskär borta torsdag 27 november 19.30.

Bollnäs/Alfta U18–Gävle 2–9 (1–3, 1–4, 0–2)

U18 Div 1 västra A herr, Bollnäs Ishall

Första perioden: 0–1 (5.09) Charlie Ahlberg (Erik Eriksson), 0–2 (8.05) Erik Eriksson (Charlie Ahlberg, Edvin Vahlman), 0–3 (9.06) Vilmer Karlsson (Theodor Lång, Hugo Lindqvist), 1–3 (19.16) Wille Kaneskär (Harry Arvidsson).

Andra perioden: 1–4 (23.33) Albin Saletti (Hugo Lindqvist, Vilmer Karlsson), 1–5 (28.55) Rasmus Qvarnström (Danny Dunn), 1–6 (30.55) Albin Saletti (Vilmer Karlsson, Hugo Lindqvist), 1–7 (31.26) Erik Eriksson (Charlie Ahlberg), 2–7 (32.16) Max Källänge (Edvin Bengtsson).

Tredje perioden: 2–8 (41.20) Erik Eriksson (Charlie Ahlberg, Edvin Vahlman), 2–9 (53.32) Erik Eriksson (Gabriel Svensson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Bollnäs/Alfta U18: 1-0-4

Gävle: 4-0-1

Nästa match:

Bollnäs/Alfta U18: Sandvikens IK, borta, 16 november

Gävle: IK Huge/Skutskärs SK, borta, 27 november