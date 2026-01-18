Målfest när Brooklyn Tigers HF U18 krossade Lycksele SK U18 på hemmaplan

Seger för Brooklyn Tigers HF U18 med 9–0 mot Lycksele SK U18

Gustav Björk gjorde tre mål för Brooklyn Tigers HF U18

Andra raka segern för Brooklyn Tigers HF U18

Brooklyn Tigers HF U18 hade inga problem hemma mot Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A fortsättning herr och vann med utklassningssiffrorna 9–0 (2–0, 3–0, 4–0).

Det var andra raka segern för Brooklyn Tigers HF U18, efter 8–3 mot Clemensnäs HC U18 i premiären.

Gustav Björk tremålsskytt för Brooklyn Tigers HF U18

Gustav Björk gjorde 1–0 till Brooklyn Tigers HF U18 efter bara 43 sekunder efter pass från Elias Engman och Emil Hellberg. Laget gjorde 2–0 efter 8.44 när Gustav Björk på nytt fick träff på passning från Oskar Asserfelt och Vilmer Östberg.

Brooklyn Tigers HF U18 startade andra perioden bäst och gick från 2–0 till 5–0 genom mål av Ebbe Kjellgren, Linus Haara och Elias Gunnarfeldt.

Brooklyn Tigers HF U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 9–0. Målen i sista perioden gjordes av Elias Engman, Oscar Haara, Gustav Björk och Oskar Asserfelt.

Brooklyn Tigers HF U18:s Elias Engman stod för ett mål och fyra assists, Gustav Björk gjorde tre mål och två målgivande passningar och Oskar Asserfelt gjorde ett mål och spelade dessutom fram till fyra mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Brooklyn Tigers HF vunnit.

I nästa omgång har Brooklyn Tigers HF U18 Brooklyn Tigers UHF U18 borta i Lulebohallen, tisdag 20 januari 19.30. Lycksele SK U18 spelar hemma mot Sunderby SK U18 lördag 24 januari 16.45.

Brooklyn Tigers HF U18–Lycksele SK U18 9–0 (2–0, 3–0, 4–0)

U18 division 1 norra A fortsättning herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (0.43) Gustav Björk (Elias Engman, Emil Hellberg), 2–0 (8.44) Gustav Björk (Oskar Asserfelt, Vilmer Östberg).

Andra perioden: 3–0 (23.52) Ebbe Kjellgren (Elias Engman), 4–0 (24.34) Linus Haara (Oscar Haara, Elias Engman), 5–0 (30.22) Elias Gunnarfeldt (Oskar Asserfelt, Gustav Björk).

Tredje perioden: 6–0 (40.34) Oscar Haara (Linus Haara, Ebbe Kjellgren), 7–0 (50.20) Oskar Asserfelt (Elias Engman, Alfred Niemi), 8–0 (53.00) Gustav Björk (Oskar Asserfelt, Elias Gunnarfeldt), 9–0 (55.27) Elias Engman (Oskar Asserfelt, Gustav Björk).

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF U18: Brooklyn Tigers UHF, borta, 20 januari 19.30

Lycksele SK U18: Sunderby SK div 1, hemma, 24 januari 16.45