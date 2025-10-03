Målfest när Brooklyn Tigers HF J18 krossade Brooklyn Tigers UHF J18 på hemmaplan

Brooklyn Tigers HF J18 vann med 6–0 mot Brooklyn Tigers UHF J18

Joel Isaksson gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF J18

Fjärde raka segern för Brooklyn Tigers HF J18

Brooklyn Tigers HF J18 hade inga problem hemma mot Brooklyn Tigers UHF J18 i U18 division 1 norra A herr och vann med 6–0 (1–0, 2–0, 3–0).

Därmed har Brooklyn Tigers HF J18 vunnit fyra matcher i rad i U18 division 1 norra A herr.

Joel Isaksson med två mål för Brooklyn Tigers HF J18

Brooklyn Tigers HF J18 tog ledningen efter elva minuters spel genom Joel Isaksson på pass av Fabian Lindfors och Alfred Niemi. Även i andra perioden var Brooklyn Tigers HF J18 starkast och gick från 1–0 till 3–0 genom mål av Ebbe Kjellgren och Johan Landström. Brooklyn Tigers HF J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–0. Målen i sista perioden gjordes av Joel Isaksson, Elias Engman och Fabian Lindfors.

Joel Isaksson gjorde två mål för Brooklyn Tigers HF J18 och ett målgivande pass och Fabian Lindfors stod för ett mål och två assists.

Brooklyn Tigers HF J18 har nu tolv poäng efter fyra spelade matcher medan Brooklyn Tigers UHF J18 har fyra poäng efter tre matcher.

Lagen möts igen 11 november i Lulebohallen.

I nästa match möter Brooklyn Tigers HF J18 Kiruna IF borta på söndag 12 oktober 12.00. Brooklyn Tigers UHF J18 möter Lejon onsdag 8 oktober 19.30 hemma.

Brooklyn Tigers HF J18–Brooklyn Tigers UHF J18 6–0 (1–0, 2–0, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Lulebohallen

Första perioden: 1–0 (11.30) Joel Isaksson (Fabian Lindfors, Alfred Niemi).

Andra perioden: 2–0 (23.26) Ebbe Kjellgren (Elias Gunnarfeldt, Joel Isaksson), 3–0 (34.32) Johan Landström (Fabian Lindfors).

Tredje perioden: 4–0 (41.50) Joel Isaksson (Elias Gunnarfeldt, Alfred Niemi), 5–0 (47.37) Fabian Lindfors (Ville Henriksson), 6–0 (54.27) Elias Engman (Mattis Nylén).

Nästa match:

Brooklyn Tigers HF J18: Kiruna IF, borta, 12 oktober

Brooklyn Tigers UHF J18: SK Lejon, hemma, 8 oktober