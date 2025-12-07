Målfest när Bodens HF U18 krossade Lycksele SK U18 i Swoosh Arena

Bodens HF U18 segrade – 9–2 mot Lycksele SK U18

Noel Öhman matchvinnare för Bodens HF U18

Sjätte raka förlusten för Lycksele SK U18

Bodens HF U18 hade inga problem med Lycksele SK U18 i U18 division 1 norra A herr och vann borta med utklassningssiffrorna 9–2 (2–0, 2–1, 5–1).

I och med detta har Lycksele SK U18 sex förluster i rad.

Brooklyn Tigers UHF U18 nästa för Bodens HF U18

Richard Bina gjorde 1–0 till gästerna Bodens HF U18 efter 5.23 med assist av Otto Edström.

Laget gjorde också 0–2 genom Isak Schylander efter förarbete från Richard Bina efter 16.55.

Även i andra perioden var det bortalaget som var starkast. Laget vann perioden med 1–2 och ställningen efter två perioder var 1–4.

Bodens HF U18 hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 1.04 genom Alex Lundberg och gick upp till 1–7 innan Lycksele SK U18 svarade.

Till slut blev det 2–9 till Bodens HF U18.

Bodens HF U18:s Elias Eklund stod för fem poäng, varav två mål och Richard Bina gjorde två mål och ett assist.

Med en omgång kvar är Lycksele SK U18 på nionde plats i tabellen medan Bodens HF U18 är på fjärde plats.

Lagens första möte för säsongen vann Bodens HF med 5–2.

Lycksele SK U18 tar sig an Clemensnäs HC U18 i nästa match borta söndag 14 december 15.30. Bodens HF U18 möter samma dag 10.00 Brooklyn Tigers UHF U18 hemma.

Lycksele SK U18–Bodens HF U18 2–9 (0–2, 1–2, 1–5)

U18 division 1 norra A herr, Swoosh Arena

Första perioden: 0–1 (5.23) Richard Bina (Otto Edström), 0–2 (16.55) Isak Schylander (Richard Bina).

Andra perioden: 0–3 (29.44) Noel Öhman (Felix Sammeli, Isak Degerlund), 1–3 (33.26) Vidar Högberg, 1–4 (34.40) Richard Bina (Elias Eklund).

Tredje perioden: 1–5 (41.04) Alex Lundberg (Elias Eklund), 1–6 (41.43) Elias Eklund (Melvin Nyman), 1–7 (45.22) Melvin Nyman (Alex Lundberg, Riko Pippuri), 2–7 (49.16) Wilmer Wännberg (Felix Wennerlund), 2–8 (57.46) Elias Eklund (Kevin Chekchantuek Erkki, Axel Cederlund), 2–9 (59.24) Elton Bjärenfall (Elias Eklund, Felix Sammeli).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lycksele SK U18: 0-0-5

Bodens HF U18: 2-0-3

Nästa match:

Lycksele SK U18: Clemensnäs HC div 1, borta, 14 december

Bodens HF U18: Brooklyn Tigers UHF, hemma, 14 december