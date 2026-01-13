Målfest när Bäcken krossade Halmstad HF i Marconihallen

Bäcken vann med 11–4 mot Halmstad HF

Isak Sjöström matchvinnare för Bäcken

Tredje raka nederlaget för Halmstad HF

Bäcken hade inga problem med Halmstad HF i U20 region syd vår och vann hemma med utklassningssiffrorna 11–4 (2–0, 7–3, 2–1).

Halmstad HF:s huvudtränare Matthew Bliss tyckte så här om matchen:

– I don’t want to say much until I watch some video but ”very sloppy”.

Bäcken–Halmstad HF – mål för mål

Matheus Adler gav Bäcken ledningen efter 15 minuters spel på pass av Isak Sjöström. Laget gjorde 2–0 efter 16.53 när Liam Tsoi hittade rätt.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 7–3 och ställningen efter två perioder var 9–3.

Bäcken vann också tredje perioden 2–1 och matchen med hela 11–4.

Liam Tsoi gjorde ett mål för Bäcken och spelade dessutom fram till tre mål, Isak Sjöström stod för ett mål och två assists, Theodore Bladhammar gjorde två mål och ett målgivande pass, Matheus Adler gjorde ett mål och två målgivande passningar och Hannes Ekdahl gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål. Matheo Rix hade tre assists och Jonathan Petersson gjorde två mål och en assist för Halmstad HF.

För tabellens utseende betyder det här att Bäcken ligger på fjärde plats medan Halmstad HF har sjätteplatsen.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Halmstad Hammers HC vunnit.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 17 januari. Då möter Bäcken Borås i Borås Ishall 14.00. Halmstad HF tar sig an Olofström borta 16.00.

Bäcken–Halmstad HF 11–4 (2–0, 7–3, 2–1)

U20 region syd vår, Marconihallen

Första perioden: 1–0 (15.12) Matheus Adler (Isak Sjöström), 2–0 (16.53) Liam Tsoi.

Andra perioden: 2–1 (21.12) Julius Roth (Emilio Loftenius, Matheo Rix), 3–1 (22.05) Jacob Carlén (Conrad Edlund, Gustav Engström), 3–2 (22.55) Jonathan Petersson (Olle Johansson, Elton Lindeborg), 4–2 (23.25) Theodore Bladhammar (Liam Tsoi, Hannes Ekdahl), 5–2 (28.29) Isak Sjöström (Jacob Carlén, Matheus Adler), 6–2 (29.28) Kevin Grahn Olsson (Hannes Ekdahl), 6–3 (33.36) Julius Roth (Jonathan Petersson, Matheo Rix), 7–3 (34.36) Kevin Grahn Olsson, 8–3 (35.25) Hannes Ekdahl (Theodore Bladhammar, Alex Eriksson), 9–3 (36.20) Tim Juhlin.

Tredje perioden: 10–3 (40.17) Melker Gyllenspetz Munro (Isak Sjöström, Liam Tsoi), 10–4 (44.09) Jonathan Petersson (Matheo Rix, Hugo Jonasson), 11–4 (58.25) Theodore Bladhammar (Liam Tsoi, Matheus Adler).

Nästa match:

Bäcken: Borås HC, borta, 17 januari 14.00

Halmstad HF: Olofströms IK, borta, 17 januari 16.00