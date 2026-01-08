Målfest för Valbo J18 borta mot Hudiksvall

Valbo J18 segrade – 12–0 mot Hudiksvall

Max Olsson gjorde tre mål för Valbo J18

Joakim Lindberg avgjorde för Valbo J18

Det blev en riktig storseger för Valbo J18 mot Hudiksvall borta i U18 regional väst fortsättning vår herr. Matchen slutade 0–12 (0–4, 0–5, 0–3).

Det var första segern för Valbo J18, efter 3–9-förlust mot VIK Hockey U18 i premiären.

Max Olsson tremålsskytt för Valbo J18

Valbo J18 var starkast i första perioden. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Valbo J18 som dominerade och gick från 0–4 till 0–9 genom två mål av Max Olsson, ett mål av Joakim Lindberg, ett mål av Kasper Grahn och ett mål av Felix Pettersson.

Valbo J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–0. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Skogsberg Olsson, Albin Andersson och Felix Pettersson.

Valbo J18:s Max Olsson stod för fyra poäng, varav tre mål, Lukas Albertsson hade fyra assists, Joakim Lindberg gjorde två mål och två assist, Neo Rask hade tre assists, Benjamin Skogsberg Olsson gjorde ett mål och två assist och Kasper Grahn gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Lagen möts på nytt i NickBack Arena den 12 februari.

Hudiksvall tar sig an Kils AIK J18 i nästa match borta söndag 11 januari 16.30. Valbo J18 möter samma dag 13.00 Borlänge hemma.

Hudiksvall–Valbo J18 0–12 (0–4, 0–5, 0–3)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Holmen Center

Första perioden: 0–1 (0.21) Joakim Lindberg (Max Olsson, Mateus Jonsson), 0–2 (9.08) Milo Mcguinness (Neo Rask, Lukas Albertsson), 0–3 (10.09) Melvin Lundström (Elis Eriksson, Adam Hugosson), 0–4 (15.57) Max Olsson (Joakim Lindberg, Mateus Jonsson).

Andra perioden: 0–5 (24.59) Max Olsson (Kasper Grahn, Benjamin Skogsberg Olsson), 0–6 (27.31) Felix Pettersson (Lukas Albertsson, Ludvig Fougman), 0–7 (33.38) Kasper Grahn (Lukas Albertsson, Benjamin Skogsberg Olsson), 0–8 (36.35) Joakim Lindberg, 0–9 (39.46) Max Olsson (Kasper Grahn, Vigge Öhlander).

Tredje perioden: 0–10 (41.53) Benjamin Skogsberg Olsson (Albin Andersson, Neo Rask), 0–11 (49.58) Felix Pettersson (Nils Keddyson, Joakim Lindberg), 0–12 (56.24) Albin Andersson (Neo Rask, Lukas Albertsson).

Nästa match:

Hudiksvall: Kils AIK, borta, 11 januari 16.30

Valbo J18: Borlänge HF, hemma, 11 januari 13.00