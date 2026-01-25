Målfest för Oskarshamn hemma mot Tranås J18

Oskarshamn vann med 10–1 mot Tranås J18

Oskarshamns femte seger på de senaste sex matcherna

Oskarshamns Emil Boberg tremålsskytt

Det blev en riktig storseger för Oskarshamn mot Tranås J18 hemma i U18 regional syd vår. Matchen slutade 10–1 (3–0, 2–1, 5–0).

– Studsar tillbaka från matchen mot hästen där killarna gör jobbet för varandra och har fokus på att göra rätt saker. Vi spelar med hög fart och sätter mycket i systemet. Får välförtjänt utdelning och vinner komfortabelt, kommenterade Oskarshamns tränare Philip Elander.

Segern var Oskarshamns femte på de senaste sex matcherna.

Kalle Svensson bakom Oskarshamns seger

Oskarshamn dominerade i första perioden. Laget vann perioden klart med 3–0.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och ställningen efter två perioder var 5–1.

Oskarshamn fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Emil Boberg, som gjorde två mål, Axel Flink, som gjorde två mål, och Malte Gustavsson.

Herman Johansson gjorde ett mål för Oskarshamn och spelade dessutom fram till två mål, Casper Bjering Dahlén hade tre assists, Emil Boberg gjorde tre mål, Axel Flink stod för två mål och ett assist och Malte Gustavsson gjorde ett mål och två målgivande passningar.

Oskarshamn ligger på andra plats i tabellen efter matchen medan Tranås J18 är på tionde och sista plats.

Den 1 mars möts lagen återigen, då i Tranås Åkeri Arena.

Torsdag 29 januari spelar Oskarshamn borta mot Troja-Ljungby U18 19.00 och Tranås J18 mot Helsingborg hemma 19.20 i Tranås Åkeri Arena.

Oskarshamn–Tranås J18 10–1 (3–0, 2–1, 5–0)

U18 regional syd vår, Be-Ge Hockey Center

Första perioden: 1–0 (9.50) Emil Boberg (Herman Johansson, Wille Nilsson), 2–0 (13.54) Kalle Svensson, 3–0 (18.26) Maximus Håkansson (Kalle Svensson, William Vedin).

Andra perioden: 4–0 (23.08) Hugo Andersson (Malte Gustavsson), 4–1 (24.17) Alvin Claesson (Vincent Senewiratne), 5–1 (35.31) Herman Johansson (Casper Bjering Dahlén, Axel Flink).

Tredje perioden: 6–1 (41.47) Emil Boberg (Malte Gustavsson), 7–1 (49.39) Malte Gustavsson (Anton Jenssen, Hugo Andersson), 8–1 (52.09) Axel Flink (Casper Bjering Dahlén), 9–1 (53.59) Axel Flink (Nisse Noresson, Casper Bjering Dahlén), 10–1 (56.54) Emil Boberg (Herman Johansson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Oskarshamn: 4-0-1

Tranås J18: 0-0-5

Nästa match:

Oskarshamn: IF Troja-Ljungby, borta, 29 januari 19.00

Tranås J18: Helsingborg HC Ungdom, hemma, 29 januari 19.20