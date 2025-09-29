Målfest för Lejon hemma mot Burträsk

Lejon vann med 10–1 mot Burträsk

Conrad Hedblad matchvinnare för Lejon

Tredje raka segern för Lejon

Det blev en riktig storseger för Lejon mot Burträsk hemma i U18 division 1 norra A herr. Matchen slutade 10–1 (3–0, 4–1, 3–0).

Resultatet innebär att Burträsk nu har fyra förluster i rad.

Haparanda nästa för Lejon

Lejon var starkast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Lejon hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 5.32 genom Max Lundström, och gick upp till 5–0 innan Burträsk svarade.

Innan perioden var över hade Lejon ryckt åt sig ledningen med 7–1. Lejon fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–1. Målen i sista perioden gjordes av Leo Lindahl, Pontus Karbin och Mille Morén.

Eddie Furtenback och Max Lundström gjorde ett mål och tre assist var för Lejon.

Lagen möts på nytt i Isbjörnen den 6 november.

Lördag 4 oktober 12.00 spelar Lejon hemma mot Haparanda. Burträsk möter Sunderby SK J18 hemma i Isbjörnen onsdag 1 oktober 19.30.

Lejon–Burträsk 10–1 (3–0, 4–1, 3–0)

U18 division 1 norra A herr, Skellefteå Kraft Arena

Första perioden: 1–0 (12.08) Milton Linder (Ludvig Eklund, Mille Morén), 2–0 (13.33) Conrad Hedblad (Max Lundström, Eddie Furtenback), 3–0 (14.03) Louie Håkansson (Joel Mäkitalo, Conrad Nilzon).

Andra perioden: 4–0 (25.32) Max Lundström (Conrad Hedblad, Eddie Furtenback), 5–0 (28.38) Eddie Furtenback (Conrad Hedblad, Max Lundström), 5–1 (30.06) Jesper Wändin (John Lundberg, Emil Segerstedt), 6–1 (35.08) Conrad Nilzon (Milton Linder, Elmer Lundmark), 7–1 (39.00) Love Lindgren (Jonathan Tikkanen, Elmer Lundmark).

Tredje perioden: 8–1 (43.49) Mille Morén, 9–1 (48.24) Pontus Karbin (Ludvig Eklund, Alvin Bergqvist), 10–1 (50.53) Leo Lindahl (Max Lundström, Eddie Furtenback).

Nästa match:

Lejon: HaparandaTornio UHC, hemma, 4 oktober

Burträsk: Sunderby SK div 1, hemma, 1 oktober