Målfest för Huddinge hemma mot IK Göta Bromma J20

Huddinge vann med 12–1 mot IK Göta Bromma J20

Sebastian Wiman tremålsskytt för Huddinge

William Pettersson matchvinnare för Huddinge

Det blev en riktig storseger för Huddinge mot IK Göta Bromma J20 hemma i U20 region öst herr. Matchen slutade 12–1 (5–0, 4–1, 3–0).

Sebastian Wiman med tre mål för Huddinge

Huddinge dominerade i första perioden som laget vann klart med 5–0.

Huddinge tog kommandot i andra perioden. Laget gjorde 6–0 efter 0.45 genom Erik Söderman, och gick upp till 7–0 innan IK Göta Bromma J20 svarade.

Innan perioden var över hade Huddinge ryckt åt sig ledningen med 9–1. Huddinge fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 12–1. Målen i sista perioden gjordes av Leo Kjellberg, som gjorde två mål, och Sebastian Wiman.

Huddinges Matej Vucic stod för två mål och två assists, Sebastian Wiman gjorde tre mål, Leo Kjellberg gjorde två mål och ett målgivande pass och Daniel Lazienkiewicz hade tre assists.

Lagen möts på nytt i HCL Tech Arena den 25 oktober.

Nästa gång lagen spelar i serien är måndag 22 september. Då möter Huddinge Almtuna i Upplandsbilforum Arena 19.00. IK Göta Bromma J20 tar sig an Tyresö Hanviken J20 hemma 20.00.

Huddinge–IK Göta Bromma J20 12–1 (5–0, 4–1, 3–0)

U20 region öst herr, Segeltorpshallen

Första perioden: 1–0 (5.04) Olle Nyström (Theodor Engman, Alve Lundström), 2–0 (9.07) William Pettersson (Vilgot Wickberg, Noah Herndal), 3–0 (12.39) Sebastian Wiman (Vilgot Wickberg, Noah Herndal), 4–0 (14.01) Matej Vucic (Salim Ismailov, Leo Kjellberg), 5–0 (16.47) Sebastian Wiman (Daniel Lazienkiewicz).

Andra perioden: 6–0 (20.45) Erik Söderman (Matej Vucic, Elias Callin), 7–0 (27.09) Erik Söderman (Theodor Engman, Albin Andersson), 7–1 (33.13) Henry Bergholm, 8–1 (35.19) Camilo Lovell (Salim Ismailov), 9–1 (37.33) Matej Vucic (Daniel Lazienkiewicz, Leon Katende).

Tredje perioden: 10–1 (45.38) Leo Kjellberg (Matej Vucic, Daniel Lazienkiewicz), 11–1 (52.15) Leo Kjellberg (William Smedborn, Emil Forslund), 12–1 (58.25) Sebastian Wiman (Olle Nyström).

Nästa match:

Huddinge: Almtuna IS, borta, 22 september

IK Göta Bromma J20: Tyresö Hanviken Hockey, hemma, 22 september