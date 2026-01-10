Målfest för Gislaved hemma mot Tingsryds AIF J20

Gislaved vann med 7–1 mot Tingsryds AIF J20

Christoffer Torell matchvinnare för Gislaved

Fjärde raka förlusten för Tingsryds AIF J20

Det blev en riktig storseger för Gislaved mot Tingsryds AIF J20 hemma i U20 Div 1 C syd vår herr. Matchen slutade 7–1 (1–0, 4–1, 2–0).

I och med detta har Tingsryds AIF J20 fyra förluster i rad.

Nässjö nästa för Gislaved

Janko Alijevic gjorde 1–0 till Gislaved efter bara 3.40 på pass av Jacob Andersson och Walter Åqvist.

Gislaved hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 2–0 efter 10.13 genom Christoffer Torell och gick upp till 3–0 innan Tingsryds AIF J20 svarade.

Innan perioden var över hade Gislaved ryckt åt sig ledningen med 5–1.

4.59 in i tredje perioden nätade Gislaveds Sixten Påhlman återigen framspelad av Sixten Bjurbäck och Jacob Andersson och ökade ledningen. Efter 11.59 slog Walter Åqvist till på pass av Christoffer Torell och Wilmer Bjelke och ökade ledningen för Gislaved. Det fastställde slutresultatet till 7–1.

Sigge Bjelke och Jacob Andersson gjorde noll mål och tre assist var för Gislaved.

Senaste mötet lagen emellan slutade med seger för Tingsryds AIF J20 med 5–4.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Nästa motstånd för Gislaved är Nässjö. Lagen möts tisdag 13 januari 19.15 i Gislerinken. Tingsryds AIF J20 tar sig an Nybro borta fredag 16 januari 19.10.

Gislaved–Tingsryds AIF J20 7–1 (1–0, 4–1, 2–0)

U20 Div 1 C syd vår herr, Gislerinken

Första perioden: 1–0 (3.40) Janko Alijevic (Jacob Andersson, Walter Åqvist).

Andra perioden: 2–0 (30.13) Christoffer Torell (Sigge Bjelke, Wilmer Bjelke), 3–0 (31.12) Sixten Påhlman (Jacob Andersson, Justus Persson), 3–1 (35.04) Melvin Nilsson, 4–1 (39.00) Douglas Lindberg (Sigge Bjelke, Sixten Påhlman), 5–1 (39.25) Christoffer Torell (Walter Åqvist, Sigge Bjelke).

Tredje perioden: 6–1 (44.59) Sixten Påhlman (Sixten Bjurbäck, Jacob Andersson), 7–1 (51.59) Walter Åqvist (Christoffer Torell, Wilmer Bjelke).

Nästa match:

Gislaved: Nässjö HC, hemma, 13 januari 19.15

Tingsryds AIF J20: Nybro Vikings IF, borta, 16 januari 19.10