Målfest för Falu J18 borta mot Borlänge Hockey 2

Seger för Falu J18 med 7–1 mot Borlänge Hockey 2

Andra raka segern för Falu J18

Det blev en riktig storseger för Falu J18 mot Borlänge Hockey 2 borta i U18 division 1 västra B vår. Matchen slutade 1–7 (0–3, 1–2, 0–2).

Falu J18 tog därmed andra raka segern, efter 7–3 mot Ore i första matchen.

Orsa nästa för Falu J18

Falu J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3 på bara 1.41 i början av perioden.

Efter 0.09 i andra perioden ökade Falu J18 på till 0–4 på nytt genom Cliff Forsberg.

Borlänge Hockey 2 reducerade dock till 1–4 genom Linus Löfstrand tidigt i perioden och gav visst liv till matchen igen av perioden.

Falu J18 ökade ledningen till 1–5 genom Anton Sundberg efter 16.09.

1.26 in i tredje perioden nätade Falu J18:s Alexander Lundin-Larsson och ökade ledningen. Efter 7.42 nätade Loke Renström och ökade ledningen för Falu J18. 1–7-målet blev matchens sista.

Falu J18:s Cliff Forsberg stod för tre poäng, varav två mål.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

I nästa match, söndag 25 januari möter Borlänge Hockey 2 Häradsbygden borta i Clas Ohlson Foundation Arena 17.30 medan Falu J18 spelar hemma mot Orsa 11.45.

Borlänge Hockey 2–Falu J18 1–7 (0–3, 1–2, 0–2)

U18 division 1 västra B vår, Lugnets Ishall

Första perioden: 0–1 (7.00) Elias Isaksson (Liam Renström), 0–2 (7.29) Cliff Forsberg, 0–3 (8.41) Elias Isaksson.

Andra perioden: 0–4 (20.09) Cliff Forsberg (Anton Sundberg, Hugo Liljeqvist), 1–4 (21.45) Linus Löfstrand (Axel Björklund), 1–5 (36.09) Anton Sundberg (Hugo Liljeqvist, Cliff Forsberg).

Tredje perioden: 1–6 (41.26) Alexander Lundin-Larsson, 1–7 (47.42) Loke Renström.

Nästa match:

Borlänge Hockey 2: Häradsbygdens Sportsällskap, borta, 25 januari 17.30

Falu J18: Orsa IK, hemma, 25 januari 11.45