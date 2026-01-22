Målfest för BIK Karlskoga – 11–1 hemma mot Kils AIK J18

BIK Karlskoga vann med 11–1 mot Kils AIK J18

BIK Karlskogas sjätte seger på de senaste sex matcherna

Axel Söderblom tremålsskytt för BIK Karlskoga

Det blev en storseger för BIK Karlskoga när laget mötte Kils AIK J18 hemma i U18 regional väst fortsättning vår herr. Matchen slutade 11–1 (4–1, 2–0, 5–0).

I och med detta har BIK Karlskoga hela sex raka segrar i U18 regional väst fortsättning vår herr.

Ebbe Knutsson blev matchvinnare

BIK Karlskoga dominerade i första perioden som laget vann klart med 4–1.

Efter 2.49 i andra perioden slog Axel Söderblom till på nytt framspelad av Lucas Paraskevas Svärd och gjorde 5–1. Vincent Schill gjorde dessutom 6–1 efter 13.59 på pass av Vincent Axelsson.

BIK Karlskoga fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 11–1. Målen i sista perioden gjordes av Albin Melin, som gjorde två mål, Lucas Paraskevas Svärd, Axel Söderblom och Vincent Schill.

BIK Karlskogas Axel Söderblom stod för tre mål och två assists och Vincent Schill gjorde två mål och tre målgivande passningar.

Den 26 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Sannerudshallen.

Söndag 25 januari möter BIK Karlskoga Borlänge hemma 12.00 och Kils AIK J18 möter Valbo J18 borta 13.15.

BIK Karlskoga–Kils AIK J18 11–1 (4–1, 2–0, 5–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Nobelhallen

Första perioden: 1–0 (2.46) Adam Skoogh (Axel Söderblom, Vincent Schill), 2–0 (7.28) Ebbe Knutsson (Wilmer Olmats), 3–0 (11.59) Axel Söderblom (Adam Skoogh, Olle Andersson), 4–0 (12.14) Olle Andersson (Axel Söderblom, Victor Christofferson), 4–1 (17.47) Lucas Gadde (Oscar Bill).

Andra perioden: 5–1 (22.49) Axel Söderblom (Lucas Paraskevas Svärd), 6–1 (33.59) Vincent Schill (Vincent Axelsson).

Tredje perioden: 7–1 (40.59) Axel Söderblom (Vincent Schill), 8–1 (45.44) Albin Melin (Vincent Axelsson), 9–1 (48.18) Lucas Paraskevas Svärd (Vincent Schill), 10–1 (53.16) Vincent Schill (Williham Jonsson, Victor Christofferson), 11–1 (57.56) Albin Melin (Björn Carlsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

BIK Karlskoga: 5-0-0

Kils AIK J18: 1-0-4

Nästa match:

BIK Karlskoga: Borlänge HF, hemma, 25 januari 12.00

Kils AIK J18: Valbo HC, borta, 25 januari 13.15