Målfest för Alingsås – 14–1 borta mot Järnbrotts HK

Alingsås-seger med 14–1 mot Järnbrotts HK

Noah Sörsjö avgjorde för Alingsås

Andra raka segern för Alingsås

Det blev en storseger för Alingsås när laget mötte Järnbrotts HK borta i U20 Div 1 A syd vår herr. Matchen slutade 1–14 (0–4, 0–7, 1–3).

Lerum nästa för Alingsås

I första perioden var det Alingsås som dominerade. Laget vann perioden klart med 4–0.

Även i andra perioden var det Alingsås som spelade bäst och gick från 0–4 till 0–11 genom två mål av Isak Rosén, två mål av Leon Johansen, ett mål av Olle Boman, ett mål av Max Bratland och ett mål av Alvin Brockmark.

Alingsås vann också tredje perioden 1–3 och matchen med hela 14–1.

Isak Rosén gjorde två mål för Alingsås och tre assist, Leon Johansen stod för fem poäng, varav tre mål, Alvin Brockmark gjorde tre mål och spelade fram till två mål, Olle Boman gjorde ett mål och tre assist och Albin Löfving hade tre assists.

För hemmalaget betyder resultatet åttonde och sista plats i tabellen. Alingsås är på tredje plats. Ett fint lyft för Alingsås som låg på sjunde plats så sent som den 9 januari.

Den 31 januari spelar lagen mot varandra på nytt, i Nolhaga Ishall.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 24 januari. Då möter Järnbrotts HK Rönnäng i Slottsskogens ishall 16.45. Alingsås tar sig an Lerum borta 14.00.

Järnbrotts HK–Alingsås 1–14 (0–4, 0–7, 1–3)

U20 Div 1 A syd vår herr, Slottsskogens ishall

Första perioden: 0–1 (2.05) Leon Johansen (Olle Boman), 0–2 (6.23) Noah Sörsjö (Alvin Stenbäcken, Albin Löfving), 0–3 (6.55) Alvin Brockmark (Isak Rosén, Viggo Bratland), 0–4 (8.39) Alvin Brockmark (Isak Rosén, Albin Löfving).

Andra perioden: 0–5 (20.38) Isak Rosén (Thor Andersson, Alvin Brockmark), 0–6 (27.13) Olle Boman (Vincent Norlander, Leon Johansen), 0–7 (32.05) Isak Rosén (Alvin Brockmark, Albin Löfving), 0–8 (32.13) Max Bratland, 0–9 (34.01) Leon Johansen (Olle Boman, Alexander Eriksson), 0–10 (37.36) Alvin Brockmark (Isak Rosén, Adrian Nikadon), 0–11 (37.44) Leon Johansen (Olle Boman, Melvin Sylvén).

Tredje perioden: 0–12 (54.00) Melvin Sylvén (Leon Johansen), 1–12 (56.44) Hugo Brusehed (Milton Elgevi Peterson), 1–13 (59.05) Ludvig Brockmark (Melker Björkblom, Folke Grönvall), 1–14 (59.45) Vincent Norlander.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Järnbrotts HK: 1-1-3

Alingsås: 3-0-2

Nästa match:

Järnbrotts HK: Rönnängs IK, hemma, 24 januari 16.45

Alingsås: Lerums BK, borta, 24 januari 14.00