Mälarö Hockey U18 utklassade Hässelby Kälvesta HC U18 – vann med 13–0

Mälarö Hockey U18 vann med 13–0 mot Hässelby Kälvesta HC U18

Alexander Täktén gjorde tre mål för Mälarö Hockey U18

Hässelby Kälvesta HC U18:s sjunde raka förlust

Mälarö Hockey U18 övertygade när laget vann på bortaplan mot Hässelby Kälvesta HC U18 i U18 Div 1 östra A herr med hela 13–0 (3–0, 5–0, 5–0).

Alexander Täktén tremålsskytt för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18 var vassast i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Även i andra perioden var Mälarö Hockey U18 starkast och gick från 0–3 till 0–8 genom två mål av Oliver Fejér, ett mål av Ossian Brunell, ett mål av Léon Perea och ett mål av Viktor Lindholm.

Mälarö Hockey U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 13–0. Målen i sista perioden gjordes av Vilmer Wesley, som gjorde två mål, Alexander Täktén, Joel Forsgren och Victor Ramberg.

Alexander Täktén gjorde tre mål för Mälarö Hockey U18 och spelade dessutom fram till tre mål, Ossian Brunell stod för fem poäng, varav ett mål, Vilmer Wesley gjorde två mål och två assist, Oliver Fejér gjorde två mål och två assist och Viktor Lindholm gjorde två mål och spelade fram till ett mål.

Hässelby Kälvesta HC U18 har fem förluster och 9–34 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan Mälarö Hockey U18 har två vinster och tre förluster och 23–20 i målskillnad.

Det här betyder att Hässelby Kälvesta HC U18 är kvar på sjunde och sista plats och Mälarö Hockey U18 stannar på femte plats, i serien.

Lagens första möte för säsongen vann Mälarö Hockeyförening med 4–3 efter avgörande på straffar.

Söndag 23 november 16.00 spelar Hässelby Kälvesta HC U18 borta mot Tierps HK U18. Mälarö Hockey U18 möter Tierps HK U18 hemma i Allhallen söndag 30 november 15.30.

Hässelby Kälvesta HC U18–Mälarö Hockey U18 0–13 (0–3, 0–5, 0–5)

U18 Div 1 östra A herr, Reliable Arena

Första perioden: 0–1 (12.27) Alexander Täktén (Vilmer Wesley, John Wallner), 0–2 (13.42) Viktor Lindholm (Lukas Rohlin, Léon Perea), 0–3 (17.18) Alexander Täktén (John Wallner, Oliver Fejér).

Andra perioden: 0–4 (28.26) Léon Perea (Viktor Lindholm), 0–5 (29.59) Oliver Fejér (Emilio De La Fuente Nobell), 0–6 (30.22) Ossian Brunell (Arvid Karlsson, Victor Ramberg), 0–7 (33.12) Viktor Lindholm (Alexander Gredin, Ossian Brunell), 0–8 (35.09) Oliver Fejér (Ossian Brunell).

Tredje perioden: 0–9 (50.02) Vilmer Wesley (Alexander Täktén, Ossian Brunell), 0–10 (50.11) Vilmer Wesley (Joel Forsgren, Alexander Täktén), 0–11 (54.43) Joel Forsgren (Vilmer Wesley, Alexander Täktén), 0–12 (55.22) Victor Ramberg (Emilio De La Fuente Nobell, Oliver Fejér), 0–13 (59.20) Alexander Täktén (Ossian Brunell).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Hässelby Kälvesta HC U18: 0-0-5

Mälarö Hockey U18: 2-0-3

Nästa match:

Hässelby Kälvesta HC U18: Tierps HK, borta, 23 november

Mälarö Hockey U18: Tierps HK, hemma, 30 november