Mälarö Hockey U18 tog hem segern mot Wings Arlanda på bortaplan

Mälarö Hockey U18-seger med 7–3 mot Wings Arlanda

Vilmer Wesley med tre mål för Mälarö Hockey U18

Tredje raka segern för Mälarö Hockey U18

Mälarö Hockey U18 segrade mot Wings Arlanda på bortaplan i Pinbackshallen i U18 division 1 östra B fortsättningsserie. 3–7 (0–2, 3–4, 0–1) slutade matchen på söndagen.

Mälarö Hockey U18:s Vilmer Wesley tremålsskytt

Gästerna Mälarö Hockey U18 började vassast och gjorde 0–1 redan i matchupptakten. Efter bara 3.20 slog Ossian Brunell till. 0–2 kom efter 14.28 genom Max Nilsson på passning från Alexander Täktén och Hampus Sirberg.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–4 och ställningen efter två perioder var 3–6.

5.30 in i tredje perioden nätade Mälarö Hockey U18:s Vilmer Wesley återigen framspelad av Max Nilsson och John Wallner och ökade ledningen. Det fastställde slutresultatet till 3–7. Målet var Vilmer Wesleys femte i U18 division 1 östra B fortsättningsserie.

Max Nilsson gjorde två mål för Mälarö Hockey U18 och två assist och Vilmer Wesley gjorde tre mål.

Wings Arlanda har haft en tuff start på serien och har bara tre poäng efter fyra spelade matcher. Mälarö Hockey U18 har nio poäng.

Den 15 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Allhallen.

I nästa match möter Wings Arlanda Nyköpings SK 2 U18 borta på tisdag 20 januari 19.40. Mälarö Hockey U18 möter Saltsjöbadens IF U18 torsdag 22 januari 19.00 borta.

Wings Arlanda–Mälarö Hockey U18 3–7 (0–2, 3–4, 0–1)

U18 division 1 östra B fortsättningsserie, Pinbackshallen

Första perioden: 0–1 (3.20) Ossian Brunell, 0–2 (14.28) Max Nilsson (Alexander Täktén, Hampus Sirberg).

Andra perioden: 0–3 (29.21) Vilmer Wesley (Alexander Täktén), 1–3 (30.06) Filip Nyberg (Edward Löfman, David Prskalo), 1–4 (30.47) Vilmer Wesley (Max Nilsson), 1–5 (33.28) Max Nilsson (Alexander Gredin, Ossian Brunell), 2–5 (37.49) Filip Nyberg (David Prskalo, Leo Baraer), 2–6 (38.11) Samuel Blidberg (Oliver Adolfsson), 3–6 (38.55) Neo Berg (Max Bjelm).

Tredje perioden: 3–7 (45.30) Vilmer Wesley (Max Nilsson, John Wallner).

Nästa match:

Wings Arlanda: Nyköpings SK 2, borta, 20 januari 19.40

Mälarö Hockey U18: Saltsjöbadens IF, borta, 22 januari 19.00