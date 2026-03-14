Lundin bakom Moras vinst mot Östersunds IK U18

Mora-seger med 5–2 mot Östersunds IK U18

Moras femte seger på de senaste sex matcherna

Wille Lundin gjorde två mål för Mora

Hemmalaget Mora tog hem de tre poängen efter seger mot Östersunds IK U18 i U18 Nationell norra. 5–2 (1–1, 2–0, 2–1) slutade matchen på lördagen.

Segern var Moras femte på de senaste sex matcherna.

Resultatet innebär att Östersunds IK U18 nu har tio förluster i rad.

Anton Jansson gjorde matchvinnande målet

Patric Hellström gjorde 1–0 till Mora efter bara 55 sekunder efter pass från Oskar Thim och William Grönstrand. Östersunds IK U18 kvitterade när Neo Kristofersson slog till framspelad av Sverre Øverli Larsen och Edvin Bertils efter 8.08.

Efter 7.41 i andra perioden slog Wille Lundin till framspelad av Jacob Appelqvist och Jonas Benterud och gav Mora ledningen. Anton Jansson gjorde dessutom 3–1 efter 10.29 på pass av Jonas Benterud och Albin Dahlqvist.

Östersunds IK U18 reducerade till 3–2 redan efter efter 2.21 i tredje perioden genom Neo Bergman på passning från Max Hansson. Fler mål än så blev det inte för Östersunds IK U18. 17.20 in i tredje perioden nätade Moras Sebastian Taliga på pass av Emil Svensson och Albin Dahlqvist och ökade ledningen. Wille Lundin stod för målet när laget punkterade matchen med ett 5–2-mål med 23 sekunder kvar att spela efter förarbete av Simon Qvarnström-Sjöberg.

När lagen möttes senast vann Mora med 4–1.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 mars. Då möter Mora Timrå IK U18 i Wibe Arena 12.00. Östersunds IK U18 tar sig an Leksand borta 11.00.

Mora–Östersunds IK U18 5–2 (1–1, 2–0, 2–1)

U18 Nationell norra, Wibe Arena

Första perioden: 1–0 (0.55) Patric Hellström (Oskar Thim, William Grönstrand), 1–1 (8.08) Neo Kristofersson (Sverre Øverli Larsen, Edvin Bertils).

Andra perioden: 2–1 (27.41) Wille Lundin (Jacob Appelqvist, Jonas Benterud), 3–1 (30.29) Anton Jansson (Jonas Benterud, Albin Dahlqvist).

Tredje perioden: 3–2 (42.21) Neo Bergman (Max Hansson), 4–2 (57.20) Sebastian Taliga (Emil Svensson, Albin Dahlqvist), 5–2 (59.37) Wille Lundin (Simon Qvarnström-Sjöberg).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Mora: 4-0-1

Östersunds IK U18: 0-1-4

Nästa match:

Mora: Timrå IK, hemma, 15 mars 12.00

Östersunds IK U18: Leksands IF, borta, 15 mars 11.00