Luleås fina svit håller i sig efter 3–2 mot Djurgården

Seger för Luleå med 3–2 mot Djurgården

Luleås fjärde seger på de senaste fem matcherna

Luleås Emilie Kruse Johansen tvåmålsskytt

Luleå fortsätter starkt i SDHL. När laget mötte Djurgården borta på Hovet på fredagen kom ännu en seger. Laget vann med 3–2 (0–1, 3–0, 0–1). I och med detta har Luleå fyra segrar i rad.

Djurgården startade matchen piggt och tog ledningen direkt i början av matchen. Efter bara 2.20 slog Linda Vocetkova till framspelad av Isabelle Leijonhielm och Brette Pettet. Luleå gjorde dock tre raka mål i andra perioden och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Luleås mål gjordes av Emilie Kruse Johansen 2 och Jaycee Magwood. 11.56 in i tredje perioden slog Tiffany Hill till på pass av Isabelle Leijonhielm och Linda Vocetkova och reducerade. Mer än så blev det dock inte för Djurgården.

Det här var Luleås fjärde uddamålsseger.

Luleås nya tabellposition är tredje plats medan Djurgården är på sjätte plats.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 5 oktober. Då möter Djurgården Skellefteå AIK på Hovet 12.00. Luleå tar sig an SDE borta 14.00.

Djurgården–Luleå 2–3 (1–0, 0–3, 1–0)

SDHL, Hovet

Första perioden: 1–0 (2.20) Linda Vocetkova (Isabelle Leijonhielm, Brette Pettet).

Andra perioden: 1–1 (21.22) Emilie Kruse Johansen (Jaycee Magwood, Nadia Mattivi), 1–2 (24.12) Jaycee Magwood (Akane Shiga, Jenni Hiirikoski), 1–3 (38.04) Emilie Kruse Johansen.

Tredje perioden: 2–3 (51.56) Tiffany Hill (Isabelle Leijonhielm, Linda Vocetkova).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Djurgården: 3-0-2

Luleå: 4-0-1

Nästa match:

Djurgården: Skellefteå AIK, hemma, 5 oktober

Luleå: SDE HF, borta, 5 oktober