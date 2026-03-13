Luleå U18 avgjorde i tredje perioden i segern mot Almtuna

Luleå U18 vann matchen borta mot Almtuna i U18 Nationell norra efter avgörande sent. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Luleå U18 drog ifrån i sista perioden. Matchen slutade 3–5 (0–2, 2–0, 1–3).

Melvin Wande gjorde 1–0 till Luleå U18 efter 4.30 på pass av Otto Andersson och Benjamin Nyström. Laget gjorde 0–2 när Jan Rejthar fick träff på passning från Mille Björk efter 11.33.

Efter 4.32 i andra perioden slog Oliver Wiita till framspelad av Carl Holmer och reducerade åt Almtuna. Neo Björklund gjorde dessutom 2–2 efter 12.54 på pass av Emil Tossavainen och Issy Norstedt.

Efter 2.22 i tredje perioden gjorde Almtuna 3–2 genom Carl Holmer.

Luleå U18 vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 3–2 till 3–5. Fredrikssons 3–5-mål kom med knappt två minuter kvar av matchen.

Med en omgång kvar är Almtuna på åttonde plats i tabellen medan Luleå U18 är på fjärde plats.

När lagen möttes senast vann Almtuna med 1–0.

Nästa gång lagen spelar i serien är lördag 14 mars. Då möter Almtuna Skellefteå AIK U18 i Gränbyhallen 15.30. Luleå U18 tar sig an Brynäs borta 11.00.

Almtuna–Luleå U18 3–5 (0–2, 2–0, 1–3)

U18 Nationell norra, Gränbyhallen

Första perioden: 0–1 (4.30) Melvin Wande (Otto Andersson, Benjamin Nyström), 0–2 (11.33) Jan Rejthar (Mille Björk).

Andra perioden: 1–2 (24.32) Oliver Wiita (Carl Holmer), 2–2 (32.54) Neo Björklund (Emil Tossavainen, Issy Norstedt).

Tredje perioden: 3–2 (42.22) Carl Holmer (Oliver Wiita, Neo Björklund), 3–3 (43.10) Jan Rejthar (Leonards Aleksandrs Grundmanis, Mille Björk), 3–4 (54.40) Isak Linder (Melvin Wande, Lo Axelsson), 3–5 (58.16) Vidar Fredriksson (Benjamin Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Almtuna: 3-0-2

Luleå U18: 2-0-3

