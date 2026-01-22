Lucas Sundvisson tremålskytt i Tyresö Hanviken Hockeys seger mot SDE

Tyresö Hanviken Hockey vann med 5–0 mot SDE

Tyresö Hanviken Hockeys sjätte seger på de senaste sex matcherna

Lucas Sundvisson gjorde tre mål för Tyresö Hanviken Hockey

Lucas Sundvisson stod för ett hattrick när Tyresö Hanviken Hockey besegrade SDE på hemmaplan med 5–0 (3–0, 2–0, 0–0) i U18 regional öst fortsättning vår.

Därmed har Tyresö Hanviken Hockey vunnit sex matcher i rad i U18 regional öst fortsättning vår.

Lucas Sundvisson med tre mål för Tyresö Hanviken Hockey

Tyresö Hanviken Hockey stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Efter 6.29 i andra perioden slog Lucas Sundvisson till på nytt framspelad av Vilmer Smedmark och Jonathan Thyselius och gjorde 4–0. Till slut kom också 5–0 genom Lucas Sundvisson på passning från Ludvig Sääf efter 8.55.

Tredje perioden blev mållös och Tyresö Hanviken Hockey höll i sin 5–0-ledning och vann.

Tyresö Hanviken Hockeys Lucas Sundvisson gjorde tre mål.

SDE ligger på sjätte plats i tabellen efter matchen medan Tyresö Hanviken Hockey leder serien.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. SDE HF har vunnit de senaste två mötena före den här matchen. Tyresö Hanviken Hockey vann den första matchen lagen emellan under säsongen.

Söndag 25 januari spelar Tyresö Hanviken Hockey hemma mot Brinken 19.30 och SDE mot Sollentuna borta 14.15.

Tyresö Hanviken Hockey–SDE 5–0 (3–0, 2–0, 0–0)

U18 regional öst fortsättning vår, Tyresö Ishall

Första perioden: 1–0 (1.25) Lucas Sundvisson (Ludvig Sääf), 2–0 (5.04) Max Andersson (Millian Virkkunen, Neo Reimdal), 3–0 (19.21) Emil Heidgren (Victor Ljusbol, Vilmer Smedmark).

Andra perioden: 4–0 (26.29) Lucas Sundvisson (Vilmer Smedmark, Jonathan Thyselius), 5–0 (28.55) Lucas Sundvisson (Ludvig Sääf).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Tyresö Hanviken Hockey: 5-0-0

SDE: 1-1-3

Nästa match:

Tyresö Hanviken Hockey: Brinkens IF, hemma, 25 januari 19.30

SDE: Sollentuna HC, borta, 25 januari 14.15