Lucas Henriksson gjorde två mål när Arvika/Charlottenberg/Forshaga vann mot Hammarö HC

Seger för Arvika/Charlottenberg/Forshaga med 3–2 mot Hammarö HC

Avgörande målet kom efter 59.17.

Lucas Henriksson gjorde två mål för Arvika/Charlottenberg/Forshaga

Det blev Arvika/Charlottenberg/Forshaga som vann matchen hemma mot Hammarö HC i U18 division 1 västra D vår på fredagen. 3–2 (1–1, 1–0, 1–1) slutade matchen.

Arvika/Charlottenberg/Forshagas Lucas Henriksson tvåmålsskytt

Arvika/Charlottenberg/Forshaga tog ledningen efter 16 minuters spel genom Charlie Olsson efter förarbete från Ola Mykkestue. Hammarö HC kvitterade när August Johansson hittade rätt med assist av Teddie Rolf efter 19.08.

Efter 14.49 i andra perioden slog Lucas Henriksson till och gav Arvika/Charlottenberg/Forshaga ledningen.

4.36 in i tredje perioden fick Lucas Henriksson utdelning på nytt framspelad av Charlie Olsson och ökade ledningen. Hammarö HC reducerade till 3–2 med 43 sekunder kvar att spela genom Frank Jacobsson på passning från Teddie Rolf. Fler mål än så blev det inte för Hammarö HC.

När lagen senast möttes blev det seger för Arvika/Charlottenberg/Forshaga med 4–2.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Söndag 18 januari möter Arvika/Charlottenberg/Forshaga Viking HC J18 borta 14.00 och Hammarö HC möter Grums IK 2 hemma 19.00.

Arvika/Charlottenberg/Forshaga–Hammarö HC 3–2 (1–1, 1–0, 1–1)

U18 division 1 västra D vår, Sparbanken Arena

Första perioden: 1–0 (16.54) Charlie Olsson (Ola Mykkestue), 1–1 (19.08) August Johansson (Teddie Rolf).

Andra perioden: 2–1 (34.49) Lucas Henriksson.

Tredje perioden: 3–1 (44.36) Lucas Henriksson (Charlie Olsson), 3–2 (59.17) Frank Jacobsson (Teddie Rolf).

Nästa match:

Arvika/Charlottenberg/Forshaga: Viking HC, borta, 18 januari 14.00

Hammarö HC: Grums IK:2, hemma, 18 januari 19.00