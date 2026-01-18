Lowe Knoester i form när Olofström vann mot Helsingborg

Olofström-seger med 4–2 mot Helsingborg

Olofströms Lowe Knoester tvåmålsskytt

Andreas Jørgensen avgjorde för Olofström

Olofström vann mot gästande Helsingborg i U18 regional syd vår. 4–2 (0–0, 2–1, 2–1) slutade söndagens match.

Lowe Knoester tvåmålsskytt för Olofström

Den första perioden slutade 0–0.

Olofström startade andra perioden vassast. Laget gick upp till en 2–0-ledning genom mål av Lowe Knoester och Felix Nolsöe innan Helsingborg svarade och gjorde 2–1 genom Noah Roos.

4.46 in i tredje perioden nätade Helsingborgs Jakob Haraldsson på pass av William Holmberg och kvitterade. Olofström tog ledningen med 1.24 kvar att spela genom Andreas Jørgensen med assist av Gunnar Westerlind och Luca Bærentsen. Lowe Knoester stod för målet när Olofström punkterade matchen med ett 4–2-mål med 1.04 kvar att spela. 4–2-målet blev matchens sista.

Helsingborg vann senast lagen möttes med 2–1 i Olympiarinken.

Den 22 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Olympiarinken.

Torsdag 22 januari spelar Olofström borta mot Borås 19.30 och Helsingborg mot Karlskrona hemma 19.15 i Olympiarinken.

Olofström–Helsingborg 4–2 (0–0, 2–1, 2–1)

U18 regional syd vår, Stålhallen

Andra perioden: 1–0 (32.22) Lowe Knoester (Harry Peter, Emil Olander), 2–0 (33.16) Felix Nolsöe (Alvin Persson Hadelid), 2–1 (35.33) Noah Roos (Felix Holgersson, Felix Data).

Tredje perioden: 2–2 (44.46) Jakob Haraldsson (William Holmberg), 3–2 (58.36) Andreas Jørgensen (Gunnar Westerlind, Luca Bærentsen), 4–2 (58.56) Lowe Knoester.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Olofström: 2-0-3

Helsingborg: 2-1-2

Nästa match:

Olofström: Borås HC, borta, 22 januari 19.30

Helsingborg: Karlskrona HK, hemma, 22 januari 19.15