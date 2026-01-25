Linköping avgjorde i tredje perioden – vann mot Örebro Hockey U20

Linköping vann med 4–3 mot Örebro Hockey U20

Linköpings Axel Bjurman tvåmålsskytt

Tre mål för Linköping utan svar

Linköping vann matchen hemma mot Örebro Hockey U20 i U20 nationell södra. Efter två perioder var matchen oavgjord, innan Linköping fixade en uddamålsseger i sista perioden. Matchen slutade 4–3 (1–2, 1–0, 2–1).

Senast lagen möttes tog Örebro Hockey U20 en storseger med 5–0, men den här gången var det Linköping som var starkare.

Axel Bjurman med två mål för Linköping

Örebro Hockey U20 startade matchen bäst. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Oscar Olsson innan Linköping svarade och gjorde 2–1 genom Oscar Emvall.

Efter 7.16 i andra perioden nätade Axel Bjurman på pass av Oscar Emvall och Oscar Holmertz och kvitterade för Linköping.

Linköping tog ledningen med 3–2 genom Gustav Pettersson efter 6.11 i tredje perioden.

Örebro Hockey U20 kvitterade till 3–3 genom Ludvig Andersson efter 10.58 av perioden.

Linköping kunde dock avgöra till 4–3 med 6.50 kvar av matchen genom Axel Bjurman.

Oscar Olsson gjorde två mål för Örebro Hockey U20 och spelade dessutom fram till ett mål. Axel Bjurman gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Linköping.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Örebro HK har tagit två segrar före den här matchen. Linköping HC vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Linköping tar sig an HV 71 i nästa match hemma torsdag 29 januari 19.00. Örebro Hockey U20 möter Rögle hemma fredag 30 januari 19.00.

Linköping–Örebro Hockey U20 4–3 (1–2, 1–0, 2–1)

U20 nationell södra, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (12.29) Oscar Olsson (Alexander Command, Felix Färhammar), 0–2 (15.56) Oscar Olsson (Alexander Command, Oliver Höglund), 1–2 (19.58) Oscar Emvall (Wilhelm Hasselhuhn, Axel Bjurman).

Andra perioden: 2–2 (27.16) Axel Bjurman (Oscar Emvall, Oscar Holmertz).

Tredje perioden: 3–2 (46.11) Gustav Pettersson (Gustav Bernhardsson, Loke Krantz), 3–3 (50.58) Ludvig Andersson (Oliver Höglund, Oscar Olsson), 4–3 (53.10) Axel Bjurman (Melvin Nilsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Linköping: 2-0-3

Örebro Hockey U20: 3-0-2

Nästa match:

Linköping: HV 71, hemma, 29 januari 19.00

Örebro Hockey U20: Rögle, hemma, 30 januari 19.00