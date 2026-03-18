Lindlöven vann serien mot Forshaga

Lindlöven-seger med 5–1 mot Forshaga

Emil Norberg avgjorde för Lindlöven

Andra raka segern för Lindlöven

Segern på bortaplan med 5–1 (1–0, 1–0, 3–1) i fjärde matchen gör att Lindlöven har vunnit matchserien mot Forshaga i kvartsfinalen i Hockeyettan. Därmed vann Lindlöven serien med 3-1.

– Tråkigt avslut på en annars fin säsong. All kärlek till gruppen som stått enande tillsammans oavsett, kommenterade Forshagas huvudtränare Mikael Wikstrand.

Lindlövens tränare Lennart Hermansson tyckte så här om matchen:

– Våran klart bästa match i den här serien, alla grabbar visade vad de kunde och att vi ville vinna serien mot Forshaga. Nu blir det en ny serie mot Boden, vilket ska bli väldigt kul.

Forshaga–Lindlöven – mål för mål

Lindlöven tog ledningen efter fyra minuter genom Oliver Arle Östergren efter förarbete av Sebastian Falk och Hannes Wenell.

Efter 3.56 i andra perioden slog Emil Norberg till på pass av Amill Andersson och Vilmer Grundström och gjorde 0–2.

8.12 in i tredje perioden satte Amill Andersson pucken framspelad av Vilmer Grundström och Jesper Broeng och ökade ledningen. 9.11 in i perioden slog Felix Söderlund till på pass av Rasmus Åkerblad och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Forshaga. Efter 11.05 slog Elias Holmberg till på pass av Emil Norberg och Vilmer Grundström och ökade ledningen för Lindlöven. Efter 16.29 nätade Lukas Johansson och ökade ledningen för Lindlöven.

Lindlövens Vilmer Grundström hade tre assists.

Forshaga–Lindlöven 1–5 (0–1, 0–1, 1–3)

Kvartsfinalen i Hockeyettan

Första perioden: 0–1 (4.29) Oliver Arle Östergren (Sebastian Falk, Hannes Wenell).

Andra perioden: 0–2 (23.56) Emil Norberg (Amill Andersson, Vilmer Grundström).

Tredje perioden: 0–3 (48.12) Amill Andersson (Vilmer Grundström, Jesper Broeng), 1–3 (49.11) Felix Söderlund (Rasmus Åkerblad), 1–4 (51.05) Elias Holmberg (Emil Norberg, Vilmer Grundström), 1–5 (56.29) Lukas Johansson.

Ställning i serien: Forshaga–Lindlöven 1–3