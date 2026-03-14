Lindlöven J18 klart för playoff 2 – slog Sunne i avgörande matchen

Segern på hemmaplan med 8–4 (2–1, 3–1, 3–2) gör att Lindlöven J18 har vunnit matchserien mot Sunne i playoff till U18 regional väst herr. Därmed vann Lindlöven J18 totalt med 2-0 i matcher.

Det var fjärde matchen i rad mellan lagen som slutade med seger för Lindlöven J18.

Lindlöven J18:s Iago Vidan Chomchey var matchens utropstecken och stod för hela fyra mål.

Lindlöven J18 var starkast i första perioden som laget vann med 2–1.

Hemmalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 3–1 och ställningen efter två perioder var 5–2.

Lindlöven J18 övertaget även i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 2.08 genom Kim Svantesson och gick upp till 7–2 innan Sunne kom tillbaka och reducerade till 7–4.

Innan matchen var över hade Lindlöven J18 gjort 8–4.

Lindlöven J18–Sunne 8–4 (2–1, 3–1, 3–2)

Playoff till U18 regional väst herr

Första perioden: 0–1 (5.07) Mille Ranström (Oskar Blank, Arnas Gudirgis), 1–1 (9.13) Iago Vidan Chomchey (Lucas Sjöö), 2–1 (12.54) Iago Vidan Chomchey (Liam Ejdre, Lucas Sjöö).

Andra perioden: 2–2 (20.28) Elwin Persson (Wille Jansson), 3–2 (30.57) Loke Österlund (Sixten Manfredsson, Melvin Lotzner), 4–2 (35.08) Loke Österlund (Sixten Manfredsson), 5–2 (38.18) Melvin Lotzner (Iago Vidan Chomchey, Loke Österlund).

Tredje perioden: 6–2 (42.08) Kim Svantesson (Sixten Manfredsson), 7–2 (44.11) Iago Vidan Chomchey (Liam Ejdre, Lucas Sjöö), 7–3 (45.21) Liam Mikaelsson (Oskar Blank), 7–4 (57.55) Neo Olsson Gardsten (Oskar Blank), 8–4 (58.23) Iago Vidan Chomchey (Theodor Öfverström, Wiggo Lindberg).

Ställning i serien: Lindlöven J18–Sunne 2–0