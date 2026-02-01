Lindlöven J18 fortsätter vinna – 10–0 mot Hudiksvall

Lindlöven J18 vann med 10–0 mot Hudiksvall

Lindlöven J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Loke Österlund gjorde fyra mål för Lindlöven J18

Lindlöven J18 vann med 10–0 (3–0, 4–0, 3–0) hemma mot Hudiksvall på söndagen och tog därmed fjärde raka segern i U18 regional väst fortsättning vår herr. Det innebär också att Hudiksvall åkte på åttonde förlusten i rad.

Riktigt bra var Loke Österlund, som stod för hela fyra mål för Lindlöven J18.

Lindlöven J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.38 i mitten av perioden.

Även i andra perioden var Lindlöven J18 starkast och gick från 3–0 till 7–0 genom mål av Loke Österlund, Sixten Manfredsson, Lorenzo Karlefäldt och Nils Hagsten.

Lindlöven J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Loke Österlund, Lucas Sjöö och Kim Svantesson.

Lagen möts på nytt i Holmen Center den 8 mars.

I nästa match möter Lindlöven J18 Malung hemma på torsdag 5 februari 19.00. Hudiksvall möter VIK Hockey U18 lördag 7 februari 15.00 hemma.

Lindlöven J18–Hudiksvall 10–0 (3–0, 4–0, 3–0)

U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov

Första perioden: 1–0 (9.09) Loke Österlund (Lorenzo Karlefäldt), 2–0 (13.13) Lorenzo Karlefäldt (Nils Hagsten, Lucas Sjöö), 3–0 (15.47) Loke Österlund (Nils Hagsten).

Andra perioden: 4–0 (23.02) Loke Österlund (Sixten Manfredsson), 5–0 (25.10) Sixten Manfredsson (Loke Österlund, Nils Hagsten), 6–0 (36.27) Lorenzo Karlefäldt (Theodor Öfverström), 7–0 (36.44) Nils Hagsten (Lorenzo Karlefäldt, Loke Österlund).

Tredje perioden: 8–0 (42.41) Kim Svantesson (Theodor Öfverström), 9–0 (43.56) Lucas Sjöö (William Stenius, Nils Hagsten), 10–0 (52.36) Loke Österlund (Sixten Manfredsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Lindlöven J18: 4-0-1

Hudiksvall: 0-0-5

Nästa match:

Lindlöven J18: Malungs IF, hemma, 5 februari 19.00

Hudiksvall: VIK Västerås HK, hemma, 7 februari 15.00