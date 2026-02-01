Lindlöven J18 fortsätter vinna – 10–0 mot Hudiksvall
- Lindlöven J18 vann med 10–0 mot Hudiksvall
- Lindlöven J18:s fjärde seger på de senaste fem matcherna
- Loke Österlund gjorde fyra mål för Lindlöven J18
Lindlöven J18 vann med 10–0 (3–0, 4–0, 3–0) hemma mot Hudiksvall på söndagen och tog därmed fjärde raka segern i U18 regional väst fortsättning vår herr. Det innebär också att Hudiksvall åkte på åttonde förlusten i rad.
Riktigt bra var Loke Österlund, som stod för hela fyra mål för Lindlöven J18.
Lindlöven J18 stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0 på bara 6.38 i mitten av perioden.
Även i andra perioden var Lindlöven J18 starkast och gick från 3–0 till 7–0 genom mål av Loke Österlund, Sixten Manfredsson, Lorenzo Karlefäldt och Nils Hagsten.
Lindlöven J18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 10–0. Målen i sista perioden gjordes av Loke Österlund, Lucas Sjöö och Kim Svantesson.
Lagen möts på nytt i Holmen Center den 8 mars.
I nästa match möter Lindlöven J18 Malung hemma på torsdag 5 februari 19.00. Hudiksvall möter VIK Hockey U18 lördag 7 februari 15.00 hemma.
Lindlöven J18–Hudiksvall 10–0 (3–0, 4–0, 3–0)
U18 regional väst fortsättning vår herr, Lindehov
Första perioden: 1–0 (9.09) Loke Österlund (Lorenzo Karlefäldt), 2–0 (13.13) Lorenzo Karlefäldt (Nils Hagsten, Lucas Sjöö), 3–0 (15.47) Loke Österlund (Nils Hagsten).
Andra perioden: 4–0 (23.02) Loke Österlund (Sixten Manfredsson), 5–0 (25.10) Sixten Manfredsson (Loke Österlund, Nils Hagsten), 6–0 (36.27) Lorenzo Karlefäldt (Theodor Öfverström), 7–0 (36.44) Nils Hagsten (Lorenzo Karlefäldt, Loke Österlund).
Tredje perioden: 8–0 (42.41) Kim Svantesson (Theodor Öfverström), 9–0 (43.56) Lucas Sjöö (William Stenius, Nils Hagsten), 10–0 (52.36) Loke Österlund (Sixten Manfredsson).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Lindlöven J18: 4-0-1
Hudiksvall: 0-0-5
Nästa match:
Lindlöven J18: Malungs IF, hemma, 5 februari 19.00
Hudiksvall: VIK Västerås HK, hemma, 7 februari 15.00
