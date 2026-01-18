Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne vann hemma mot Sandviken

Seger för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne med 7–6 mot Sandviken

Sandvikens andra raka förlust

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nu femte, Sandviken på sjunde plats

Hemmalaget Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne vann matchen mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår. Resultatet i söndagens match i Internetport Arena blev 7–6.

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Sandviken – mål för mål

Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Sandviken ligger sist, på sjunde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.

Torsdag 22 januari 19.30 spelar Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta mot Bollnäs/Alfta U18.