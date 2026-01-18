Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne vann hemma mot Sandviken
- Seger för Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne med 7–6 mot Sandviken
- Sandvikens andra raka förlust
- Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne nu femte, Sandviken på sjunde plats
Hemmalaget Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne vann matchen mot Sandviken i U18 division 1 västra A vår. Resultatet i söndagens match i Internetport Arena blev 7–6.
Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne–Sandviken – mål för mål
Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Sandviken ligger sist, på sjunde plats.
Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Fram till den här matchen hade de tagit en seger var.
Torsdag 22 januari 19.30 spelar Lindefallet/Hudiksvall/Söderhamn/Söderhamn Ljusne borta mot Bollnäs/Alfta U18.
