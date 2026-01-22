Limhamns Felix Bergman tvåmålsskytt i segern mot Halmstad J18

Limhamn-seger med 4–3 mot Halmstad J18

Felix Bergman med två mål för Limhamn

Tage Almqvist matchvinnare för Limhamn

Limhamn vann mot gästande Halmstad J18 i U18 division 1 syd C vår. 4–3 (2–1, 0–0, 2–2) slutade matchen på torsdagen.

Limhamns Felix Bergman tvåmålsskytt

Halmstad J18 tog ledningen i första perioden genom Alvin Gäck.

Därefter fixade Limhamns Jacob Sundin och Felix Bergman att laget vände underläge till ledning med 2–1.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden.

Limhamn gjorde två snabba mål i tredje perioden och gick från 2–1 till 4–1, målen av Felix Bergman och Tage Almqvist, vilket avgjorde matchen.

Leo Nilsson och Hjalmar Olsson reducerade två gånger om och skapade riktig nerv men närmare än 4–3 kom inte Halmstad J18.

Halmstad J18:s Hjalmar Olsson stod för tre poäng, varav ett mål. Felix Bergman gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål för Limhamn.

Lagen spelar mot varandra igen den 26 februari i Halmstad Arena.

I nästa match, söndag 25 januari möter Limhamn KRIF Hockey J18 hemma i Limhamns Ishall 12.00 medan Halmstad J18 spelar hemma mot IF Lejonet U18 16.30.

Limhamn–Halmstad J18 4–3 (2–1, 0–0, 2–2)

U18 division 1 syd C vår, Limhamns Ishall

Första perioden: 0–1 (9.20) Alvin Gäck (Hjalmar Olsson), 1–1 (14.16) Felix Bergman (Tage Almqvist), 2–1 (16.18) Jacob Sundin.

Tredje perioden: 3–1 (48.18) Felix Bergman (William Nordgaard), 4–1 (51.50) Tage Almqvist (Felix Bergman, Viggo Holmqvist), 4–2 (53.08) Leo Nilsson (Artur Bergkvist, Hjalmar Olsson), 4–3 (54.47) Hjalmar Olsson (Leo Nilsson).

Nästa match:

Limhamn: KRIF Hockey, hemma, 25 januari 12.00

Halmstad J18: IF Lejonet, hemma, 25 januari 16.30