Lidingö Vikings HC vann mot Vallentuna – Aleksis Frelihs fyramålsskytt

Lidingö Vikings HC vann med 6–4 mot Vallentuna

Aleksis Frelihs fyramålsskytt för Lidingö Vikings HC

Andra raka segern för Lidingö Vikings HC

Aleksis Frelihs gjorde hela fyra mål för Lidingö Vikings HC när laget besegrade Vallentuna på bortaplan med 6–4 (2–1, 1–0, 3–3) i U18 allettan östra fortsättningsserie.

Lidingö Vikings HC tog därmed andra raka segern, efter 5–1 mot just Väsby i premiären.

Lidingö Vikings HC startade matchen starkast. Laget gick upp till en 0–2-ledning genom mål av Viktor Sjöborg och Aleksis Frelihs innan Vallentuna svarade och gjorde 2–1 genom Rune Af Sandberg.

Efter 6.50 i andra perioden slog Aleksis Frelihs till återigen framspelad av Viktor Sjöborg och Titus Grünberg och gjorde 1–3.

Tredje perioden slutade 3–3 och Lidingö Vikings HC vann matchen med 6–4.

Den 12 februari tar lagen sig an varandra igen, då i Exakt Arena.

Söndag 11 januari möter Vallentuna Järna borta 15.40 och Lidingö Vikings HC möter Nyköping hemma 13.00.

Vallentuna–Lidingö Vikings HC 4–6 (1–2, 0–1, 3–3)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Vallentuna Ishall

Första perioden: 0–1 (4.52) Viktor Sjöborg, 0–2 (13.32) Aleksis Frelihs (Viktor Sjöborg), 1–2 (14.19) Rune Af Sandberg (Elton Cegrell).

Andra perioden: 1–3 (26.50) Aleksis Frelihs (Viktor Sjöborg, Titus Grünberg).

Tredje perioden: 2–3 (43.38) Levi Sjöström (Isak Josefsson), 3–3 (45.44) Alvin Alexandersson (Rune Af Sandberg, Lucas Hamberg), 3–4 (49.03) Viktor Sjöborg (Axel Brändstedt, Alec Lejnerborn), 3–5 (49.36) Aleksis Frelihs, 3–6 (51.40) Aleksis Frelihs (Elias Omberg), 4–6 (53.35) Elton Cegrell (Isac Mattsson).

Nästa match:

Vallentuna: Järna SK, borta, 11 januari 15.40

Lidingö Vikings HC: Nyköpings SK, hemma, 11 januari 13.00