Lidingö Vikings HC vann mot Järna

Lidingö Vikings HC vann med 3–1 mot Järna

Lidingö Vikings HC:s fjärde seger på de senaste fem matcherna

Aleksis Frelihs avgjorde för Lidingö Vikings HC

Det blev Lidingö Vikings HC som vann på bortaplan mot Järna i U18 allettan östra fortsättningsserie. 1–3 (0–0, 0–2, 1–1) slutade matchen på måndagen.

Segern var Lidingö Vikings HC:s fjärde på de senaste fem matcherna.

I och med detta har Järna fyra förluster i rad.

Boo nästa för Lidingö Vikings HC

Första perioden blev mållös.

6.41 in i andra perioden gjorde Lidingö Vikings HC 1–0 genom Benjamin Herrmann på pass av William Otterud. Efter 15.24 i andra perioden slog Aleksis Frelihs till på pass av Peter Srobar och Viktor Sjöborg och gjorde 0–2.

5.05 in i tredje perioden slog Ludvig Malmström till framspelad av Ludvig Jagevik och Victor Hansen och ökade ledningen. 7.12 in i perioden nätade Järnas Filip Orre Swärdborn på pass av Maliik Hellqvist Ekendahl och Hugo Englund och reducerade. Fler mål än så blev det inte för Järna.

Järna har nu en poäng efter fyra spelade matcher medan Lidingö Vikings HC har tolv poäng efter fem matcher.

Lagen möts på nytt i Exakt Arena den 22 februari.

Onsdag 21 januari 19.30 spelar Järna borta mot Haninge Anchors HC U18. Lidingö Vikings HC möter Boo borta i Björknäs Ishall torsdag 29 januari 19.45.

Järna–Lidingö Vikings HC 1–3 (0–0, 0–2, 1–1)

U18 allettan östra fortsättningsserie, Järna Ishall

Andra perioden: 0–1 (26.41) Benjamin Herrmann (William Otterud), 0–2 (35.24) Aleksis Frelihs (Peter Srobar, Viktor Sjöborg).

Tredje perioden: 0–3 (45.05) Ludvig Malmström (Ludvig Jagevik, Victor Hansen), 1–3 (47.12) Filip Orre Swärdborn (Maliik Hellqvist Ekendahl, Hugo Englund).

Nästa match:

Järna: Haninge Anchors HC, borta, 21 januari 19.30

Lidingö Vikings HC: Boo HC, borta, 29 januari 19.45