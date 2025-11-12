Liam Nordvall fixade segern för Orsa i matchen mot Malung

Orsa vann med 4–3 mot Malung

Orsas femte seger på de senaste sex matcherna

Orsas Liam Nordvall tremålsskytt

Det blev ett hattrick för Orsas Liam Nordvall i matchen mot Malung i U20 region väst herr. Orsa vann på hemmaplan med 4–3 (3–1, 0–0, 1–2).

Segern var Orsas femte på de senaste sex matcherna.

I och med detta har Malung fyra förluster i rad.

Malung tog ledningen i början av första perioden genom Gustav Björnström.

Orsa vände på dock matchen när laget gjorde tre raka mål och gick från 0–1 till 3–1 i matchen.

Inget av lagen lyckades göra mål i andra perioden. Malung reducerade dock till 3–2 genom Samuel Frisk Wesström tidigt i tredje perioden av perioden.

Orsa gjorde 4–2 genom Liam Nordvall som gjorde sitt tredje mål efter 2.39.

Ludvig Eljas reducerade förvisso men närmare än 4–3 kom inte Malung.

Orsas Liam Nordvall gjorde tre mål och Anthon Nilsson-Andren stod för ett mål och två assists.

Det här var Orsas fjärde uddamålsseger den här säsongen. Förlusten var också Malungs fjärde uddamålsförlust.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Orsa på fjärde plats och Malung på sjätte plats.

När lagen möttes senast vann Orsa IK med 5–3.

I nästa match, lördag 15 november möter Orsa Grums borta i Billerudhallen 13.00 medan Malung spelar hemma mot Hudiksvall 17.00.

Orsa–Malung 4–3 (3–1, 0–0, 1–2)

U20 region väst herr, Orsa Ishall

Första perioden: 0–1 (2.13) Gustav Björnström (Walle Mann, Erik Ström), 1–1 (7.09) Liam Nordvall (Anthon Nilsson-Andren), 2–1 (13.31) Anthon Nilsson-Andren (Noel Berglinn, Kevin Sahlman), 3–1 (18.17) Liam Nordvall (Anthon Nilsson-Andren, Pontus Allmungs).

Tredje perioden: 3–2 (42.30) Samuel Frisk Wesström (Ludvig Eljas, Artur Yanchalouski), 4–2 (42.39) Liam Nordvall (Noel Berglinn), 4–3 (47.24) Ludvig Eljas (Erik Ström, Rasmus Gustafsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Orsa: 4-0-1

Malung: 1-1-3

Nästa match:

Orsa: Grums IK Hockey, borta, 15 november

Malung: Hudiksvalls HC, hemma, 15 november