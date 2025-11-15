LHC vann mot Färjestad – efter mål av Nicholas Shore

LHC vann med 1–0 mot Färjestad

Nicholas Shore avgjorde för LHC

Andra raka segern för LHC

LHC vann med 1–0 på bortaplan mot Färjestad i SHL. Matchens enda mål gjorde Nicholas Shore, inskickat redan i första perioden.

Färjestad–LHC – mål för mål

Färjestad har en vinst och fyra förluster och 7–14 i målskillnad på de senaste fem matcherna medan LHC har två vinster och tre förluster och 14–16 i målskillnad. Det här var Färjestads femte uddamålsförlust den här säsongen.

Resultatet innebär att Färjestad ligger kvar på sjunde plats och LHC på 13:e plats i tabellen. LHC har tappat i tabellen senaste tiden, så sent som 24 oktober låg laget på nionde plats.

Torsdag 20 november 19.00 möter Färjestad HV 71 hemma i Löfbergs Arena medan LHC spelar borta mot Djurgården.

Färjestad–LHC 0–1 (0–1, 0–0, 0–0)

SHL, Löfbergs Arena

Första perioden: 0–1 (10.46) Nicholas Shore (Johan Södergran, Max Martin).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Färjestad: 1-0-4

LHC: 2-0-3

Nästa match:

Färjestad: HV 71, hemma, 20 november

LHC: Djurgårdens IF, borta, 20 november