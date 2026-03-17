LHC J20 vann tredje matchen mot Örebro Hockey U20

LHC J20 vann med 6–3 mot Örebro Hockey U20

Oscar Emvall gjorde tre mål för LHC J20

Edwin Lundqvist matchvinnare för LHC J20

LHC J20 har nu greppet om serien mot Örebro Hockey U20 i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger på hemmaplan med 6–3 (2–2, 2–0, 2–1). Därmed leder LHC J20 matchserien med 2-1 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

– Ny match på torsdag, tyckte LHC J20:s tränare Jimmy Anderström.

Oscar Emvall gjorde tre mål för LHC J20

Örebro Hockey U20 tog ledningen i början av första perioden genom Niklas Aaram Olsen.

LHC J20 kvitterade till 1–1 genom Oscar Holmertz efter 6.24.

Örebro Hockey U20 tog ledningen på nytt genom Alexander Command efter 11.45 i matchen.

LHC J20 gjorde 2–2 genom Oscar Emvall med 2.18 kvar att spela.

LHC J20 gjorde också 3–2 efter 8.36 i andra perioden när Sebastian Dahlqvist fick träff framspelad av David Norgren. Edwin Lundqvist gjorde dessutom 4–2 efter 11.17 på pass av Melvin Nilsson och Loke Krantz.

Efter 8.00 i tredje perioden ökade LHC J20 på till 5–2 återigen genom Oscar Emvall.

Örebro Hockey U20 reducerade dock till 5–3 genom Oscar Olsson efter 10.54 av perioden.

LHC J20 kunde dock avgöra till 6–3 med 25 sekunder kvar av matchen genom Oscar Emvall.

LHC J20:s Oscar Emvall stod för tre mål och ett assist.

Lagen möts igen på torsdag 19.00 i Stångebro Ishall.

LHC J20–Örebro Hockey U20 6–3 (2–2, 2–0, 2–1)

Åttondelsfinalen i U20-SM, Stångebro Ishall

Första perioden: 0–1 (3.29) Niklas Aaram Olsen, 1–1 (6.24) Oscar Holmertz (Axel Bjurman, Oscar Emvall), 1–2 (11.45) Alexander Command (Ludvig Andersson, Axel Elofsson), 2–2 (17.42) Oscar Emvall (Milton Carpenhammar, Wilhelm Hasselhuhn).

Andra perioden: 3–2 (28.36) Sebastian Dahlqvist (David Norgren), 4–2 (31.17) Edwin Lundqvist (Melvin Nilsson, Loke Krantz).

Tredje perioden: 5–2 (48.00) Oscar Emvall (Oscar Holmertz, Sebastian Dahlqvist), 5–3 (50.54) Oscar Olsson (Filip Thorling), 6–3 (59.35) Oscar Emvall (Milton Carpenhammar).

Ställning i serien: LHC J20–Örebro Hockey U20 2–1

Nästa match:

19 mars, 19.00, LHC J20–Örebro Hockey U20, i Stångebro Ishall