LHC avgjorde i sista perioden och vann mot Timrå IK

LHC vann med 2–1 mot Timrå IK

David Bernhardt avgjorde för LHC

Andra raka förlusten för Timrå IK

LHC vann borta mot Timrå IK i SHL med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan LHC avgjorde i sista perioden.

Timrå IK–LHC – mål för mål

Den första perioden slutade 0–0.

Fredrik Karlström gjorde 1–0 till LHC 2.39 in i andra perioden efter förarbete från Jakub Vrana och Theodor Lennström.

Timrå IK kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.26 i andra perioden genom Jonathan Dahlén efter förarbete av Emil Pettersson och Marcus Hardegård.

9.27 in i tredje perioden slog David Bernhardt till framspelad av Rasmus Rissanen och Jakub Vrana och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.

Det här var Timrå IK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även LHC:s andra uddamålsseger.

För Timrå IK gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan LHC är på elfte plats.

Torsdag 27 november 19.00 möter Timrå IK Växjö borta i Vida Arena medan LHC spelar hemma mot Brynäs.

Timrå IK–LHC 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)

SHL, SCA Arena

Andra perioden: 0–1 (22.39) Fredrik Karlström (Jakub Vrana, Theodor Lennström), 1–1 (23.26) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Marcus Hardegård).

Tredje perioden: 1–2 (49.27) David Bernhardt (Rasmus Rissanen, Jakub Vrana).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Timrå IK: 2-0-3

LHC: 3-0-2

Nästa match:

Timrå IK: Växjö Lakers HC, borta, 27 november

LHC: Brynäs IF, hemma, 27 november