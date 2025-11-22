LHC avgjorde i sista perioden och vann mot Timrå IK
Följ HockeySverige på
Google news
- LHC vann med 2–1 mot Timrå IK
- David Bernhardt avgjorde för LHC
- Andra raka förlusten för Timrå IK
LHC vann borta mot Timrå IK i SHL med 2–1. Matchen var helt jämn efter två perioder, 1–1, innan LHC avgjorde i sista perioden.
Timrå IK–LHC – mål för mål
Den första perioden slutade 0–0.
Fredrik Karlström gjorde 1–0 till LHC 2.39 in i andra perioden efter förarbete från Jakub Vrana och Theodor Lennström.
Timrå IK kvitterade till 1–1 redan efter efter 3.26 i andra perioden genom Jonathan Dahlén efter förarbete av Emil Pettersson och Marcus Hardegård.
9.27 in i tredje perioden slog David Bernhardt till framspelad av Rasmus Rissanen och Jakub Vrana och avgjorde matchen. Det fastställde slutresultatet till 1–2.
Det här var Timrå IK:s fjärde uddamålsförlust den här säsongen. Det var även LHC:s andra uddamålsseger.
För Timrå IK gör resultatet att laget nu ligger på sjunde plats i tabellen medan LHC är på elfte plats.
Torsdag 27 november 19.00 möter Timrå IK Växjö borta i Vida Arena medan LHC spelar hemma mot Brynäs.
Timrå IK–LHC 1–2 (0–0, 1–1, 0–1)
SHL, SCA Arena
Andra perioden: 0–1 (22.39) Fredrik Karlström (Jakub Vrana, Theodor Lennström), 1–1 (23.26) Jonathan Dahlén (Emil Pettersson, Marcus Hardegård).
Tredje perioden: 1–2 (49.27) David Bernhardt (Rasmus Rissanen, Jakub Vrana).
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Timrå IK: 2-0-3
LHC: 3-0-2
Nästa match:
Timrå IK: Växjö Lakers HC, borta, 27 november
LHC: Brynäs IF, hemma, 27 november
Den här artikeln handlar om: