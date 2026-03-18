Leksand vann serien mot AIK

  • Leksand vann med 6–4 mot AIK

  • Måns Dufva matchvinnare för Leksand

  • Tredje raka segern för Leksand

Efter seger borta med 6–4 (3–0, 1–2, 2–2) har Leksand nu avgjort matchserien mot AIK i åttondelsfinalen i U20-SM. Leksand vann serien i tre raka matcher.

Det var Leksands femte raka seger mot AIK.

AIK–Leksand – mål för mål

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

AIK reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Tim Lindström och Lukas Schünzel i andra perioden.

Efter 14.08 i andra perioden gjorde Leksand 2–4 genom Rasmus Orenäs.

AIK gjorde 3–4 genom Max Eriksson efter 10.54 av matchen.

Leksand utökade ledningen igen genom Måns Dufva med 1.44 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

AIK reducerade dock till 4–5 genom Mio Kjörsträd- Öqvist när bara två minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Leksand kunde dock avgöra till 4–6 med 16 sekunder kvar av matchen genom William Wiman.

AIK–Leksand 4–6 (0–3, 2–1, 2–2)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (1.01) Pax Kleffner (Gustav Svedlund), 0–2 (5.47) August Lissel, 0–3 (12.20) Gustav Svedlund (William Wiman, Birk Hjelmås).

Andra perioden: 1–3 (20.38) Tim Lindström (Lukas Schünzel, Elliot Östervall Lewis), 2–3 (27.19) Lukas Schünzel, 2–4 (34.08) Rasmus Orenäs.

Tredje perioden: 3–4 (50.54) Max Eriksson (Borna Kopac, Patrik Jernfalk), 3–5 (58.16) Måns Dufva, 4–5 (58.44) Mio Kjörsträd- Öqvist (Albin Carlsson, Kian Alvarsson), 4–6 (59.44) William Wiman (Måns Dufva).

Ställning i serien: AIK–Leksand 0–3

