Leksand vann serien mot AIK

Leksand vann med 6–4 mot AIK

Måns Dufva matchvinnare för Leksand

Tredje raka segern för Leksand

Efter seger borta med 6–4 (3–0, 1–2, 2–2) har Leksand nu avgjort matchserien mot AIK i åttondelsfinalen i U20-SM. Leksand vann serien i tre raka matcher.

Det var Leksands femte raka seger mot AIK.

AIK–Leksand – mål för mål

Leksand stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

AIK reducerade dock till både 1–3 och 2–3 genom Tim Lindström och Lukas Schünzel i andra perioden.

Efter 14.08 i andra perioden gjorde Leksand 2–4 genom Rasmus Orenäs.

AIK gjorde 3–4 genom Max Eriksson efter 10.54 av matchen.

Leksand utökade ledningen igen genom Måns Dufva med 1.44 kvar i perioden i tredje perioden och tog ett rejält grepp om matchen.

AIK reducerade dock till 4–5 genom Mio Kjörsträd- Öqvist när bara två minuter återstod att spela och skapade spänning i slutet av matchen.

Leksand kunde dock avgöra till 4–6 med 16 sekunder kvar av matchen genom William Wiman.

AIK–Leksand 4–6 (0–3, 2–1, 2–2)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Första perioden: 0–1 (1.01) Pax Kleffner (Gustav Svedlund), 0–2 (5.47) August Lissel, 0–3 (12.20) Gustav Svedlund (William Wiman, Birk Hjelmås).

Andra perioden: 1–3 (20.38) Tim Lindström (Lukas Schünzel, Elliot Östervall Lewis), 2–3 (27.19) Lukas Schünzel, 2–4 (34.08) Rasmus Orenäs.

Tredje perioden: 3–4 (50.54) Max Eriksson (Borna Kopac, Patrik Jernfalk), 3–5 (58.16) Måns Dufva, 4–5 (58.44) Mio Kjörsträd- Öqvist (Albin Carlsson, Kian Alvarsson), 4–6 (59.44) William Wiman (Måns Dufva).

Ställning i serien: AIK–Leksand 0–3