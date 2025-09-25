Leksand vann – Michael Lindqvist matchvinnare

Leksand vann med 8–5 mot Skellefteå

Michael Lindqvist med två mål för Leksand

Peter Cehlarik matchvinnare för Leksand

Leksand besegrade Skellefteå på hemmaplan i torsdagens match i SHL. 8–5 (5–1, 1–3, 2–1) slutade matchen.

Leksand tog kommandot i första perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.07 genom Nolan Stevens, och gick upp till 2–0. Skellefteå kom tillbaka och reducerade.

Innan perioden var över hade Leksand dock ryckt åt sig ledningen med 5–1. Skellefteå förde spelet i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 6–4.

I tredje perioden var det Leksand som var starkast. Laget vann perioden med 2–1 och matchen med 8–5.

Peter Cehlarik gjorde ett mål för Leksand och fyra målgivande passningar, Michael Lindqvist stod för två mål och ett assist och Nolan Stevens gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.

Leksand ligger på femte plats i tabellen efter matchen medan Skellefteå ligger på tionde plats.

På lördag 27 september 15.15 spelar Leksand hemma mot Luleå, och Skellefteå borta mot Örebro Hockey.

Leksand–Skellefteå 8–5 (5–1, 1–3, 2–1)

SHL, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (4.07) Nolan Stevens (Peter Cehlarik, Gabriel Fortier), 2–0 (10.36) Michael Lindqvist (Zaki Crookes, Matt Caito), 2–1 (14.08) Jonathan Johnson (Jonathan Pudas, Viktor Grahn), 3–1 (15.24) Michael Lindqvist (Peter Cehlarik, Lukas Vejdemo), 4–1 (18.07) Gabriel Fortier (Nolan Stevens, Peter Cehlarik), 5–1 (19.34) Tinus Luc Koblar.

Andra perioden: 6–1 (24.24) Peter Cehlarik (Nolan Stevens, Anton Johansson), 6–2 (30.15) Oliver Okuliar (Lars Bryggman, Andreas Johnson), 6–3 (37.57) Andreas Johnson (Pontus Johansson, Oliver Okuliar), 6–4 (39.48) Pontus Johansson.

Tredje perioden: 7–4 (41.22) Zaki Crookes (Michael Lindqvist), 7–5 (46.06) Oscar Lindberg (Rickard Hugg, Jonathan Pudas), 8–5 (59.59) Jon Knuts (Peter Cehlarik, Alexander Lundqvist).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-1-1

Skellefteå: 2-0-3

Nästa match:

Leksand: Luleå HF, hemma, 27 september

Skellefteå: Örebro HK, borta, 27 september