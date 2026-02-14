Leksand bröt Djurgårdens fina segersvit

Leksand segrade – 3–2 mot Djurgården

Rasmus Orenäs avgjorde för Leksand

Andra raka segern för Leksand

Efter fem raka segrar i U20 nationell norra så tog Djurgårdens vinstsvit slut borta mot Leksand. Matchen på lördagen i Tegera Arena slutade 3–2 (1–0, 0–1, 2–1).

Leksand–Djurgården – mål för mål

Leksand tog ledningen efter sex minuter genom Kim Ojala assisterad av Måns Dufva och Alexander Proos.

Efter 13.38 i andra perioden slog Noel Åslund till på pass av Isak Jakobsson och Fred Nord och kvitterade för Djurgården.

Leksand startade tredje perioden starkast. Laget gick upp till en 3–1-ledning genom mål av Rocky Langvardt och Rasmus Orenäs. Djurgården gjorde 2–3 genom Max Lind efter 08.43 men kom aldrig närmare.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Leksand har tagit två segrar före den här matchen. Djurgårdens IF vann den andra matchen lagen emellan under säsongen.

Nästa gång lagen spelar i serien är söndag 15 februari. Då möter Leksand AIK i Tegera Arena 11.00. Djurgården tar sig an Mora borta 14.00.

Leksand–Djurgården 3–2 (1–0, 0–1, 2–1)

U20 nationell norra, Tegera Arena

Första perioden: 1–0 (6.02) Kim Ojala (Måns Dufva, Alexander Proos).

Andra perioden: 1–1 (33.38) Noel Åslund (Isak Jakobsson, Fred Nord).

Tredje perioden: 2–1 (43.15) Rocky Langvardt (Rasmus Orenäs, Vilgot Lidén), 3–1 (47.23) Rasmus Orenäs (Rocky Langvardt), 3–2 (48.43) Max Lind (Fred Nord, Hampus Zirath).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Leksand: 3-0-2

Djurgården: 4-0-1

Nästa match:

Leksand: AIK, hemma, 15 februari 11.00

Djurgården: Mora, borta, 15 februari 14.00