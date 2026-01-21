Lejonets fina svit fortsätter mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Lejonet-seger med 12–3 mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20

Viggo Magnusson tremålsskytt för Lejonet

Tredje raka segern för Lejonet

Lejonet fortsätter att ha det lätt mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20 i U20 Div 1 D syd vår herr. På onsdagen vann Lejonet på nytt – den här gången med hela 12–3 (3–1, 3–1, 6–1) borta i Höörs ishall. Det var Lejonets fjärde raka seger mot Frosta Hockey/Åstorp IK U20.

Viggo Magnusson med tre mål för Lejonet

Lejonet var vassast i första perioden som laget vann med 3–1.

Bortalaget var starkast i även i andra perioden. Laget vann perioden med 1–3 och ställningen efter två perioder var 2–6.

Lejonet hade övertaget i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 0.51 genom William Sjöholm och gick upp till 2–9 innan Frosta Hockey/Åstorp IK U20 svarade.

Segern skrevs till slut till 3–12 för Lejonet.

William Sjöholm gjorde två mål för Lejonet och tre assist, Melker Fransson Fält stod för fyra poäng, varav ett mål, Viggo Magnusson gjorde tre mål och spelade fram till ett mål, Moltas Olsson hade tre assists och Liam Wetterlöv gjorde ett mål och spelade fram till två mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Frosta Hockey/Åstorp IK U20 på sjätte och sista plats och Lejonet på tredje plats.

Lagen har mötts tre gånger tidigare under säsongen. Alla tre gångerna före den här matchen har IF Lejonet vunnit.

Lördag 24 januari möter Frosta Hockey/Åstorp IK U20 Tyringe borta 17.00 och Lejonet möter Lund hemma 14.00.

Frosta Hockey/Åstorp IK U20–Lejonet 3–12 (1–3, 1–3, 1–6)

U20 Div 1 D syd vår herr, Höörs ishall

Första perioden: 0–1 (4.47) Melker Fransson Fält (Felix Ahlberg Hansson), 0–2 (9.51) Filip Andersson (William Sjöholm), 0–3 (11.46) Viggo Strid-Salomonsson (William Sjöholm), 1–3 (17.19) William Jonkman (Hampus Pettersson).

Andra perioden: 2–3 (22.40) William Jonkman (Ludvig Påhlsson), 2–4 (23.46) Viggo Magnusson (William Sjöholm, Melker Fransson Fält), 2–5 (27.20) William Sjöholm (Melker Fransson Fält), 2–6 (34.53) Viggo Strid-Salomonsson (Emil Nilsson).

Tredje perioden: 2–7 (40.51) William Sjöholm (Viggo Magnusson, Liam Wetterlöv), 2–8 (44.35) Liam Wetterlöv, 2–9 (48.34) Viggo Magnusson (Filip Andersson, Melker Fransson Fält), 3–9 (49.09) Emil Johansson (Filip Eskilsson), 3–10 (51.43) William Davidsson (Moltas Olsson), 3–11 (54.07) Viggo Magnusson (Liam Wetterlöv, Moltas Olsson), 3–12 (57.51) Melker Lavin (Moltas Olsson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: 0-0-5

Lejonet: 3-0-2

Nästa match:

Frosta Hockey/Åstorp IK U20: Tyringe SoSS, borta, 24 januari 17.00

Lejonet: Lund Giants HC, hemma, 24 januari 14.00