Läge att avgöra för Rögle efter ny seger

Rögle segrade – 2–1 mot Malmö

Edwin Myrestam matchvinnare för Rögle

Andra raka segern för Rögle

Rögle är bara en seger ifrån att avgöra serien mot Malmö i åttondelsfinalen i U20-SM, efter seger hemma med 2–1 (0–0, 2–1, 0–0). Därmed leder Rögle matchserien med 2-0 och behöver bara en seger till för att ta sig till kvartsfinal.

Malmös lagledare Niklas Axelsson:

– Tätt, jämnt och slutspelskaraktär. Vi har svårt att förvalta chanserna.

Första perioden blev mållös.

Rögle gjorde 1–0 genom Isak Norlin efter 3.06 i andra perioden.

Malmö kvitterade till 1–1 genom Kalle Hemström med 4.47 kvar att spela av perioden.

Rögle gjorde dock 2–1 genom Edwin Myrestam efter 17.14 och avgjorde matchen.

I tredje perioden höll Rögle i sin 2–1-ledning och vann.

Nästa match spelas på onsdag 19.15.

Rögle–Malmö 2–1 (0–0, 2–1, 0–0)

Åttondelsfinalen i U20-SM

Andra perioden: 1–0 (23.06) Isak Norlin (Oliver Dejbjerg Larsen), 1–1 (35.13) Kalle Hemström (Filip Henriksson), 2–1 (37.14) Edwin Myrestam (Marwin Jarbsjö).

Ställning i serien: Rögle–Malmö 2–0

Nästa match:

18 mars, 19.15, Malmö–Rögle