Kungälv vann på hemmaplan mot Lidköping

Kungälv vann med 6–3 mot Lidköping

Malte Herlitz avgjorde för Kungälv

Tredje raka segern för Kungälv

Kungälv segrade på hemmaplan i Oasen mot Lidköping i U18 division 1 syd A vår. 6–3 (1–1, 3–2, 2–0) slutade matchen på söndagen.

Kungälv–Lidköping – mål för mål

Melvin Holgers gjorde 1–0 till Kungälv efter tolv minuter efter förarbete från Hugo Von Braun och Dexter Boquist. Efter 14.38 kvitterade Lidköping när Mattias Ibrahim hittade rätt efter pass från Anton Fredriksson och Felix Mårtensson.

Kungälv dominerade i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 4–3.

9.26 in i tredje perioden slog Léon Dindic Jönsson till och ökade ledningen. Laget punkterade matchen med ett 6–3-mål med 1.49 kvar att spela på nytt genom Léon Dindic Jönsson på pass av Axel Svensson. Det fastställde slutresultatet till 6–3.

Malte Herlitz gjorde två mål för Kungälv och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 22 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Ishallen Lidköping.

I nästa omgång har Kungälv Kållered SK U18 borta i Kållereds Ishall, fredag 23 januari 19.30. Lidköping spelar hemma mot Mölndal onsdag 21 januari 19.30.

Kungälv–Lidköping 6–3 (1–1, 3–2, 2–0)

U18 division 1 syd A vår, Oasen

Första perioden: 1–0 (12.36) Melvin Holgers (Hugo Von Braun, Dexter Boquist), 1–1 (14.38) Mattias Ibrahim (Anton Fredriksson, Felix Mårtensson).

Andra perioden: 1–2 (20.53) Felix Mårtensson (Karl Axelsson), 2–2 (22.58) Ivar Lindegren (Malte Herlitz, Gustav Theng), 3–2 (26.00) Malte Herlitz (Ivar Lindegren, Erik Wunsch), 4–2 (31.16) Malte Herlitz (Dexter Boquist, Erik Wunsch), 4–3 (33.53) Isak Hätting.

Tredje perioden: 5–3 (49.26) Léon Dindic Jönsson, 6–3 (58.11) Léon Dindic Jönsson (Axel Svensson).

Nästa match:

Kungälv: Kållered SK, borta, 23 januari 19.30

Lidköping: IF Mölndal Hockey, hemma, 21 januari 19.30