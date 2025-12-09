Kungälv bröt tunga sviten mot Bäcken
- Kungälv segrade – 1–0 efter förlängning
- Ebbe Uller matchvinnare för Kungälv
- Tredje raka förlusten för Bäcken
Det blev nio raka förluster i U20 region syd herr för Kungälv. Men på tisdagen hemma mot Bäcken kom trendbrottet. Matchen i Oasen slutade 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0) efter förlängning.
Segermålet för Kungälv stod Ebbe Uller för 3.40 in i förlängningen.
Kungälv–Bäcken – mål för mål
Båda lagen har nu en seger och fyra förluster på de senaste fem matcherna, Kungälv med 4–15 och Bäcken med 13–19 i målskillnad.
Med en omgång kvar är Kungälv sist i serien medan Bäcken är på nionde plats.
Säsongens första möte lagen emellan vann Kungälvs IK med 5–4 efter straffar.
Lördag 13 december spelar Kungälv hemma mot Halmstad HF 16.40 och Bäcken mot IF Troja-Ljungby hemma 13.30 i Marconihallen.
Kungälv–Bäcken 1–0 (0–0, 0–0, 0–0, 1–0)
U20 region syd herr, Oasen
Förlängning: 1–0 (63.40) Ebbe Uller.
Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):
Kungälv: 1-0-4
Bäcken: 1-1-3
Nästa match:
Kungälv: Halmstad Hammers HC, hemma, 13 december 16.40
Bäcken: IF Troja-Ljungby, hemma, 13 december 13.30
