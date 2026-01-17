Kumla vann på nytt – 4–3 mot Grums IK 2

Kumla-seger med 4–3 mot Grums IK 2

Kumlas nionde seger på de senaste tio matcherna

Charlie Klemetz tvåmålsskytt för Kumla

Det går fortsatt bra för Kumla i U20 Div 1 västra B herr. På lördagen mötte laget Grums IK 2 på hemmaplan i Ica Maxi Arena och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad. Segerresultatet mot Grums IK 2 blev 4–3 (0–0, 1–0, 3–3).

Första perioden blev mållös.

Det var först 4.16 in i andra perioden som Kumla tog ledningen genom Maximus Jonsson efter pass från Wilhelm Log och William Harrysson.

Efter 2.04 i tredje perioden gjorde Kumla 2–0 genom Charlie Klemetz.

Grums IK 2 reducerade dock till 2–1 genom Maximus Ruff tidigt i perioden av perioden.

Kumla gjorde 3–1 genom Lucas Svahlin efter 5.31.

Grums IK 2 reducerade och kvitterade till 3–3 genom Frans Mossberg och Isac Jemail i tredje perioden.

Kumla kunde dock avgöra till 4–3 med 5.13 kvar av matchen genom Charlie Klemetz.

Säsongens första möte lagen emellan vann Kumla med 7–1.

I nästa match, lördag 24 januari möter Kumla Nor IK U23/Solstad HC borta i Norvalla Ishall 12.00 medan Grums IK 2 spelar hemma mot Örebro 16.30.

Kumla–Grums IK 2 4–3 (0–0, 1–0, 3–3)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Andra perioden: 1–0 (24.16) Maximus Jonsson (Wilhelm Log, William Harrysson).

Tredje perioden: 2–0 (42.04) Charlie Klemetz, 2–1 (43.01) Maximus Ruff (Victor Arwengrim, Isac Jemail), 3–1 (45.31) Lucas Svahlin (Trym Hedelind), 3–2 (48.17) Frans Mossberg (Milian Kitti), 3–3 (48.46) Isac Jemail (Jonathan Engström Bergström, Viggo Johansson), 4–3 (54.47) Charlie Klemetz (William Harrysson, Wilhelm Log).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla: 5-0-0

Grums IK 2: 1-1-3

Nästa match:

Kumla: Nor IK U23/Solstad HC, borta, 24 januari 12.00

Grums IK 2: Örebro HUF, hemma, 24 januari 16.30