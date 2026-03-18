Kumla vann mot Falu J20

Kumla vann med 8–4 mot Falu J20

Charlie Klemetz avgjorde för Kumla

Falu J20:s andra raka förlust

Det blev seger för Kumla borta mot Falu J20 i U20-kvalserien regional väst herr, med 8–4 (3–1, 3–3, 2–0).

Det var första segern för Kumla. I första matchen förlorade laget med 1–7 mot Valbo J20 .

Falu J20–Kumla – mål för mål

Kumla var starkast i första perioden. Laget vann perioden med 3–1.

Andra perioden slutade 3–3 och ställningen efter två perioder var 4–6.

6.29 in i tredje perioden satte Maximus Jonsson pucken på pass av William Harrysson och ökade ledningen. Laget avslutade matchen med sitt 4–8-mål med 1.56 kvar att spela återigen genom William Harrysson. 4–8-målet blev matchens sista.

Charlie Klemetz och William Harrysson gjorde båda två mål och en assist för Kumla.

Falu J20 tar sig an Valbo J20 i nästa match hemma torsdag 26 mars 19.00. Kumla möter Hudiksvall hemma lördag 21 mars 14.30.

Falu J20–Kumla 4–8 (1–3, 3–3, 0–2)

U20-kvalserien regional väst herr

Första perioden: 0–1 (1.52) Patrik Karlsson (Mio Jovander), 0–2 (3.21) Charlie Klemetz, 0–3 (11.29) William Harrysson (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson), 1–3 (14.25) William Alexson (Liam Renström, Elias Isaksson).

Andra perioden: 1–4 (20.20) Isak Larsson (Trym Hedelind, Wilhelm Log), 1–5 (22.32) Charlie Klemetz, 2–5 (25.52) Hampus Moberg (Gustav Larsson), 2–6 (31.38) Simon Andersson (Trym Hedelind, Felix Borgshed), 3–6 (39.11) Elias Isaksson (Jon Axforsen), 4–6 (39.50) Jon Axforsen (Hampus Moberg, Neo Andersson).

Tredje perioden: 4–7 (46.29) Maximus Jonsson (William Harrysson), 4–8 (58.04) William Harrysson.

Ställning i serien: Falu J20–Kumla 0–2

