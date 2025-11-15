Kumla utklassade Forshaga – vann med 14–1

Kumla-seger med 14–1 mot Forshaga

Kumlas sjätte seger på de senaste sju matcherna

Trym Hedelind avgjorde för Kumla

Kumla övertygade när laget vann på hemmaplan mot Forshaga i U20 Div 1 västra B herr med hela 14–1 (3–0, 7–1, 4–0).

Segern var Kumlas sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde hemmasegern i rad.

BIK Karlskoga J18 nästa för Kumla

Kumla spelade bäst i första perioden som laget vann klart med 3–0.

Kumla hade övertaget i andra perioden. Laget gjorde 4–0 efter 2.20 genom Martin Lundgren och gick upp till 5–0 innan Forshaga svarade.

Innan perioden var över hade Kumla ryckt åt sig ledningen med 10–1. Kumla fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 14–1. Målen i sista perioden gjordes av Lucas Svahlin, som gjorde två mål, Isak Larsson och Kevin Pålsson.

Kumlas William Harrysson stod för två mål och tre assists, Charlie Klemetz gjorde ett mål och tre målgivande passningar, Maximus Jonsson hade tre assists, Elias Skoglund hade tre assists, Axel Björk hade tre assists och Martin Lundgren gjorde två mål och spelade dessutom fram till ett mål.

Den 7 februari spelar lagen mot varandra på nytt, i Ängevi Ishall.

Lördag 22 november möter Kumla BIK Karlskoga J18 borta 13.30 och Forshaga möter Kils AIK U20 borta 15.30.

Kumla–Forshaga 14–1 (3–0, 7–1, 4–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (10.50) Wilhelm Log (Elias Skoglund, Axel Frisk), 2–0 (12.54) Trym Hedelind (William Harrysson, Axel Björk), 3–0 (18.00) William Harrysson (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson).

Andra perioden: 4–0 (22.20) Martin Lundgren (Elias Skoglund, Svante Dahlberg), 5–0 (23.19) Isak Larsson (Charlie Klemetz, Axel Björk), 5–1 (25.59) Karl Elvin (Alexander Eriksson, Arvid Sjödin), 6–1 (27.00) Svante Dahlberg (Patrik Karlsson, Wilhelm Log), 7–1 (31.38) Björn Carlsson (Charlie Klemetz), 8–1 (36.54) William Harrysson (Olle Sjöholm), 9–1 (39.05) Charlie Klemetz (Maximus Jonsson), 10–1 (40.00) Martin Lundgren (Patrik Karlsson, Elias Skoglund).

Tredje perioden: 11–1 (40.35) Isak Larsson (Maximus Jonsson, Axel Björk), 12–1 (41.20) Lucas Svahlin (William Harrysson, Trym Hedelind), 13–1 (56.24) Lucas Svahlin (Martin Lundgren), 14–1 (58.46) Kevin Pålsson (William Harrysson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla: 4-0-1

Forshaga: 1-0-4

Nästa match:

Kumla: BIK Karlskoga 2, borta, 22 november

Forshaga: Kils AIK IK U23, borta, 22 november