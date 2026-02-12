Kumla upp i topp efter trepoängare mot BIK Karlskoga J18

Kumla nu första, BIK Karlskoga J18 på sjätte plats

Sju olika målskyttar för Kumla

Kumla höll nollan

Tack vare 7–0 (3–0, 0–0, 4–0) hemma mot BIK Karlskoga J18 är Kumla ny serieledare i U20 Div 1 västra B herr. Laget ligger på samma poäng som tvåan Örebro men toppar tabellen. Efter torsdagens match i Ica Maxi Arena ligger BIK Karlskoga J18 på sjätte plats.

Det här var fjärde gången den här säsongen som Kumlas målvakter höll nollan.

Vinsten mot BIK Karlskoga J18 innebär att Kumla har åtta segrar i rad på hemmaplan.

Lucas Svahlin gjorde matchvinnande målet

Kumla stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 3–0.

Andra perioden blev mållös.

Kumla fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 7–0. Målen i sista perioden gjordes av Charlie Klemetz, Maximus Jonsson, Svante Dahlberg och William Harrysson.

Charlie Klemetz gjorde ett mål för Kumla och spelade dessutom fram till tre mål och William Harrysson stod för ett mål och två assists.

När lagen senast möttes vann Kumla med 6–5 efter förlängning .

I nästa omgång har Kumla Nora HC/Hällefors IK U23 hemma i Ica Maxi Arena, tisdag 17 februari 19.30. BIK Karlskoga J18 spelar borta mot Grums IK 2 lördag 21 februari 12.00.

Kumla–BIK Karlskoga J18 7–0 (3–0, 0–0, 4–0)

U20 Div 1 västra B herr, Ica Maxi Arena

Första perioden: 1–0 (1.51) Lucas Svahlin (Trym Hedelind, Simon Andersson), 2–0 (9.45) Simon Andersson (Trym Hedelind, Lucas Svahlin), 3–0 (14.13) Mio Jovander (Alex Brorsson, Björn Carlsson).

Tredje perioden: 4–0 (40.06) Maximus Jonsson (Charlie Klemetz), 5–0 (47.45) Svante Dahlberg (Charlie Klemetz, William Harrysson), 6–0 (50.17) William Harrysson (Charlie Klemetz, Maximus Jonsson), 7–0 (53.28) Charlie Klemetz (Wilhelm Log, William Harrysson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kumla: 4-0-1

BIK Karlskoga J18: 2-0-3

Nästa match:

Kumla: Nora HC/Hällefors IK U23, hemma, 17 februari 19.30

BIK Karlskoga J18: Grums IK 2, borta, 21 februari 12.00