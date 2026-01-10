Kristianstad tog ännu en seger – 3–0 mot Lejonet

Det fortsätter gå bra för formstarka Kristianstad i U20 Div 1 D syd vår herr. På lördagen mötte laget Lejonet på hemmaplan i Kristianstads Ishall och tog med sig ännu en seger. Därmed har laget vunnit sex matcher i rad och är fortfarande obesegrat i år. Segerresultatet mot Lejonet blev 3–0 (0–0, 2–0, 1–0).

Tyringe nästa för Kristianstad

Den första perioden slutade 0–0.

Det var först 8.32 in i andra perioden som Kristianstad tog ledningen genom Kasper Eriksen. Efter 14.00 i andra perioden nätade Neo Sjöstedt framspelad av Rasmus Olsson och gjorde 2–0.

Kristianstad gjorde också 3–0 genom Carl Ahlstrand efter 6.49 i tredje perioden.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kristianstad i serieledning och Lejonet på femte plats.

Det här var fjärde mötet mellan Kristianstad och Lejonet den här säsongen. IF Lejonet vann de två första mötena. Kristianstads IK vann senast lagen möttes.

Tisdag 13 januari möter Kristianstad Tyringe borta 19.30 och Lejonet möter Trelleborg hemma 19.15.

Andra perioden: 1–0 (28.32) Kasper Eriksen, 2–0 (34.00) Neo Sjöstedt (Rasmus Olsson).

Tredje perioden: 3–0 (46.49) Carl Ahlstrand.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kristianstad: 5-0-0

Lejonet: 2-0-3

Nästa match:

Kristianstad: Tyringe SoSS, borta, 13 januari 19.30

Lejonet: Trelleborgs IF, hemma, 13 januari 19.15