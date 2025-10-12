Kreider och Carlsson säkrade segern för Anaheim Ducks mot San Jose

Seger för Anaheim Ducks med 7–6 efter förlängning

Leo Carlsson avgjorde för Anaheim Ducks

Andra raka förlusten för San Jose

Matchen i NHL mellan hemmalaget San Jose och gästande Anaheim Ducks var oavgjord vid full tid, efter Chris Kreiders kvittering till 6–6 för Anaheim Ducks med bara 9 sekunder kvar av spela av ordinarie matchtid. I förlängningen kom avgörandet, där Anaheim Ducks spikade segerresultatet, 7–6 (2–2, 2–3, 2–1, 1–0) genom Leo Carlsson.

Det här var första segern för Anaheim Ducks, efter förlust med 1–3 mot Seattle i premiären.

Pittsburgh nästa för Anaheim Ducks

San Jose tog ledningen i första perioden när laget gick upp till 2–0.

Anaheim Ducks reducerade och kvitterade till 2–2 genom Cutter Gauthier och Beckett Sennecke. San Jose var starkast i andra perioden som laget vann och ställningen efter två perioder var 5–4.

I tredje perioden gick San Jose upp i en 6–4-ledning med 14.26 kvar att spela. Men Anaheim Ducks vände matchen och vann med 7–6. Det matchvinnande 7–6-målet gjorde Leo Carlsson med 19.14 kvar att spela av matchen. Matchvinnare för bortalaget Anaheim Ducks 46 sekunder in i förlängningen blev Leo Carlsson med det avgörande målet i förlängningen.

Anaheim Ducks Mason McTavish hade tre assists.

Det här var San Joses andra uddamålsförlust den här säsongen.

Onsdag 15 oktober spelar San Jose hemma mot Carolina 04.00 och Anaheim Ducks mot Pittsburgh hemma 04.30 i Honda Center.

San Jose–Anaheim Ducks 6–7 (2–2, 3–2, 1–2, 0–1)

NHL, SAP Center at San Jose

Första perioden: 1–0 (3.40) Tyler Toffoli, 2–0 (11.12) Ryan Reaves, 2–1 (11.53) Cutter Gauthier (Mason McTavish, Radko Gudas), 2–2 (15.14) Beckett Sennecke (Mason McTavish).

Andra perioden: 3–2 (25.21) Mario Ferraro (Will Smith, Macklin Celebrini), 3–3 (26.19) Alex Killorn, 4–3 (30.34) John Klingberg, 5–3 (37.14) Adam Gaudette (Alexander Wennberg, Dmitry Orlov), 5–4 (39.29) Chris Kreider.

Tredje perioden: 6–4 (45.34) Jeff Skinner, 6–5 (50.29) Cutter Gauthier (Mason McTavish, Beckett Sennecke), 6–6 (59.09) Chris Kreider.

Förlängning: 6–7 (60.46) Leo Carlsson (Mikael Granlund).

Nästa match:

San Jose: Carolina Hurricanes, hemma, 15 oktober

Anaheim Ducks: Pittsburgh Penguins, hemma, 15 oktober