Kovland utklassade SK Lejon – vann med 8–2

Kovland-seger med 8–2 mot SK Lejon

Benjamin Thun Hansson tvåmålsskytt för Kovland

Emil Johansson matchvinnare för Kovland

Kovland övertygade när laget vann på hemmaplan mot SK Lejon i U20 region norr fortsättning herr med hela 8–2 (2–0, 5–0, 1–2).

– Skönt att vi får rejäl utdelning i offensiven! Nu är vi fortsatt med i racet om playoff – ny match onsdag, kommenterade Kovlands tränare Villiam Callmyr.

Kovlands Benjamin Thun Hansson tvåmålsskytt

Kovland började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.20 slog Benjamin Thun Hansson till på pass av Aaron Jakobsson. Laget gjorde 2–0 när Axel Johannesson slog till framspelad av Anton Svelander och Neo Persson efter 16.41.

Även i andra perioden var Kovland starkast och gick från 2–0 till 7–0 genom mål av Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson, Vilgot Wallström, Kent Murray och Aaron Jakobsson.

SK Lejon reducerade dock till både 7–1 och 7–2 genom Josef Bygdén och John Kempe i tredje perioden.

Kovland kunde dock avgöra till 8–2 med 47 sekunder kvar av matchen genom Anton Svelander.

Axel Johannesson och Aaron Jakobsson gjorde ett mål och två assist var för Kovland.

SK Lejons nya tabellposition är sjunde plats medan Kovland är på tredje plats.

Den 15 februari möts lagen återigen, då i Skellefteå Kraft Arena.

Onsdag 21 januari 19.30 spelar Kovland borta mot Ånge. SK Lejon möter Kiruna hemma i Skellefteå Kraft Arena söndag 25 januari 15.30.

Kovland–SK Lejon 8–2 (2–0, 5–0, 1–2)

U20 region norr fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (2.20) Benjamin Thun Hansson (Aaron Jakobsson), 2–0 (16.41) Axel Johannesson (Anton Svelander, Neo Persson).

Andra perioden: 3–0 (22.53) Emil Johansson (Kent Murray), 4–0 (33.44) Benjamin Thun Hansson (Alfred Dahlin, Aaron Jakobsson), 5–0 (35.48) Vilgot Wallström (Axel Johannesson), 6–0 (36.48) Kent Murray (Alfred Dahlin, Kalle Hälldin), 7–0 (38.50) Aaron Jakobsson (Edwin Södergren, Alfred Lindholm).

Tredje perioden: 7–1 (43.08) Josef Bygdén (Viktor Selin, Erik Blancher), 7–2 (44.28) John Kempe (Jesper Wändin, Jack Meier-Tomassen), 8–2 (59.13) Anton Svelander (Gustav Forsgren, Axel Johannesson).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland: 2-2-1

SK Lejon: 2-0-3

Nästa match:

Kovland: Ånge IK, borta, 21 januari 19.30

SK Lejon: Kiruna IF, hemma, 25 januari 15.30