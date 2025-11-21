Kovland U18 vann – efter Benjamin Thun Hanssons hattrick

Kovland U18-seger med 6–1 mot AIK-Hockey Härnösand U18

Kovland U18:s nionde seger på de senaste tio matcherna

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson tremålsskytt

Benjamin Thun Hansson stod för tre mål när Kovland U18 vann mot AIK-Hockey Härnösand U18 på hemmaplan i U18 division 1 norra B herr. Till slut blev det 6–1 (2–0, 1–1, 3–0).

– Skönt med ännu en vinst. Det finns mer att hämta, men ytterligare tre sköna poäng tar vi med oss framöver, tyckte Kovland U18:s tränare Olle Larsson, efter matchen.

I och med detta har Kovland U18 fyra raka segrar i U18 division 1 norra B herr och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Theodor Lind gjorde matchvinnande målet

Kovland U18 började vassast och gjorde 1–0 redan i matchupptakten. Efter bara 2.04 slog Benjamin Thun Hansson till med assist av Gustav Lundström.

2–0 kom efter 8.02 när Theodor Lind fick träff framspelad av Edvin Wallin och Adrian Berglund.

Efter 8.59 i andra perioden slog Albin Lindblom till framspelad av Theodor Lind och Isak Sandqvist och gjorde 3–0.

AIK-Hockey Härnösand U18:s Daniel Daksevic gjorde 3–1 efter 15.24 på pass av Alexander Hellström.

Kovland U18 fortsatte dominansen i tredje perioden och vann till slut med hela 6–1. Målen i sista perioden gjordes av Benjamin Thun Hansson, som gjorde två mål, och Gustav Lundström.

Kovland U18:s Benjamin Thun Hansson gjorde tre mål.

Resultatet betyder att båda lagen har oförändrad position i tabellen, Kovland U18 i serieledning och AIK-Hockey Härnösand U18 på åttonde plats.

När lagen möttes senast vann Kovlands IshF med 6–1.

I nästa omgång har Kovland U18 Svedjeholmen/KB65 U18 borta i O-Rinken, fredag 28 november 19.45. AIK-Hockey Härnösand U18 spelar borta mot Nälden/Östersund U18 söndag 23 november 13.00.

Kovland U18–AIK-Hockey Härnösand U18 6–1 (2–0, 1–1, 3–0)

U18 division 1 norra B herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (2.04) Benjamin Thun Hansson (Gustav Lundström), 2–0 (8.02) Theodor Lind (Edvin Wallin, Adrian Berglund).

Andra perioden: 3–0 (28.59) Albin Lindblom (Theodor Lind, Isak Sandqvist), 3–1 (35.24) Daniel Daksevic (Alexander Hellström).

Tredje perioden: 4–1 (41.44) Benjamin Thun Hansson (Edvin Wallin), 5–1 (52.04) Gustav Lundström (Elton Nyström), 6–1 (56.54) Benjamin Thun Hansson (Albin Lindblom, Elton Nyström).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Kovland U18: 4-0-1

AIK-Hockey Härnösand U18: 2-1-2

Nästa match:

Kovland U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, borta, 28 november

AIK-Hockey Härnösand U18: Näldens IF/Östersunds IK, borta, 23 november