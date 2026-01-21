Kovland U18 utklassade ÖSK/Ö-vik U18 på hemmaplan

Kovland U18 vann med 16–2 mot ÖSK/Ö-vik U18

Alve Meijer gjorde fem mål för Kovland U18

Tredje raka segern för Kovland U18

Kovland U18 dominerade stort när laget vann på hemmaplan mot ÖSK/Ö-vik U18 i U18 division 1 norra B fortsättning herr med hela 16–2 (2–0, 9–1, 5–1).

Kovland U18:s Alve Meijer var matchens utropstecken och stod för hela fem mål.

Alve Meijer gjorde 1–0 till Kovland U18 efter elva minuter efter förarbete från Elwin Wagenius och Isak Sandqvist. Laget gjorde 2–0 efter 13.29 genom Albin Lindblom på pass av Emil Johansson och Benjamin Thun Hansson.

Även i andra perioden var det hemmalaget som var starkast. Laget vann perioden med hela 9–1 och ställningen efter två perioder var 11–1.

Kovland U18 tog kommandot i tredje perioden. Laget inledde målskyttet efter 4.28 genom Alve Meijer och gick upp till 14–1 innan ÖSK/Ö-vik U18 svarade.

Slutresultatet blev 16–2 i Kovland U18:s favör.

Kovland U18 ligger på första plats i tabellen efter matchen medan ÖSK/Ö-vik U18 ligger sist, på tionde plats.

Lagen har mötts två gånger tidigare under säsongen. Båda gångerna har Kovlands IshF vunnit.

I nästa match möter Kovland U18 AIK-Hockey Härnösand U18 hemma på fredag 30 januari 19.30. ÖSK/Ö-vik U18 möter Svedjeholmen/KB65 U18 måndag 26 januari 19.30 hemma.

Kovland U18–ÖSK/Ö-vik U18 16–2 (2–0, 9–1, 5–1)

U18 division 1 norra B fortsättning herr, FD Maskin Arena

Första perioden: 1–0 (11.14) Alve Meijer (Elwin Wagenius, Isak Sandqvist), 2–0 (13.29) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson).

Andra perioden: 3–0 (25.51) Alve Meijer (Felix Dahlin, Malte Berggren), 4–0 (26.48) Albin Lindblom (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 5–0 (28.27) Isak Sandqvist (Elwin Wagenius, Alve Meijer), 6–0 (29.58) Benjamin Thun Hansson (Emil Johansson, Elton Nyström), 7–0 (32.06) Elton Nyström (Isak Sandqvist, Alve Meijer), 8–0 (32.42) William Larsson (William Thellbro, Axel Sellgren Granzell), 9–0 (33.06) Rasmus Efraimson (Emil Johansson, Benjamin Thun Hansson), 10–0 (33.12) Alve Meijer (Isak Sandqvist, Elwin Wagenius), 11–0 (36.23) Alve Meijer (Elwin Wagenius, Felix Dahlin), 11–1 (36.35) Måns Ahrnéll (Walter Stoltz).

Tredje perioden: 12–1 (44.28) Alve Meijer (Elwin Wagenius, Isak Sandqvist), 13–1 (45.04) Axel Sellgren Granzell, 14–1 (48.09) Emil Johansson (Benjamin Thun Hansson, Albin Lindblom), 14–2 (51.40) Kevin Airaksinen (Leo Alenius), 15–2 (52.30) Isak Sandqvist (Elwin Wagenius, Elton Nyström), 16–2 (55.23) Elwin Wagenius (Isak Sandqvist, Rasmus Ekman).

Nästa match:

Kovland U18: AIK-Hockey Härnösand/Kramfors-Alliansen, hemma, 30 januari 19.30

ÖSK/Ö-vik U18: Svedjeholmens IF/KB65 HK, hemma, 26 januari 19.30